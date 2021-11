von Ursula Ortlieb

Große Büchereien führen ihre Bestände mit spezieller Software digital. Die Ausleihe in der Bücherei St. Margareta wird konventionell geführt und das soll auch weiterhin so bleiben. Zum einen stand im Haus der Begegnung bisher kein Internetanschluss zur Verfügung und zum anderen ist der Ansturm in der kleinen Bücherei überschaubar, so dass man sich die Kosten für eine spezielle Software sparen kann, erklärt die Leiterin der Bücherei Cornelia Ziller.

Trotzdem wollte sie nicht ganz auf die Technik von heute verzichten. Paula Dörflinger-Baumann und Dagmar Hanna erfassten auf ihren Vorschlag hin 1500 Bücher alphabetisch nach Autoren unterteilt in Kinder-, Jugend- und Erwachsenenliteratur digital mit Hilfe des Excel-Programms. Jedes Buch wurde aus dem Regal genommen und in die Excel-Tabelle eingetragen. „Es hat uns viel Spaß gemacht und wir haben gestaunt über die umfangreiche und aktuelle Auswahl, die Lesern hier zur Verfügung steht“, erzählen die beiden. Es gibt ein gut sortiertes Angebot vor allem an Kinderliteratur.

Vielfältiges Angebot

Auch für Jugendliche und Erwachsene steht ein vielfältiges Angebot bereit. Jetzt können die Damen des Büchereiteams auch schnell nachschauen, ob ein Buch vorhanden ist, wenn es ums Verleihen oder um den Kauf neuer Bücher geht. „Das war bisher sehr umständlich, da Anfragen erst beantwortet werden konnten, wenn man in der Büchereikartei nachgeschaut hatte“, sagte Cornelia Ziller. Sie dankte den beiden sehr herzlich, die sich viele Stunden Zeit für das Erfassen aller Bücher genommen hatten. Die digitale Liste wird fortlaufend ergänzt und Anschaffungen jeweils aufgenommen.

Buchausstellung

Und hier noch ein Termin zum Vormerken: In diesem Jahr wird am 20. und 21. November die traditionelle Buchausstellung unter Leitung von Cornelia Ziller im Haus des Gastes stattfinden, die im vergangenen Jahr aus Corona-bedingt ausfallen musste. Vom Erlös der Bücherbestellungen können jeweils Neuerscheinungen für die Bücherei gekauft werden. An der Ausstellung wird der Förderverein der Grundschule Selbstgebasteltes und der Kindergarten Birkendorf Weihnachtsplätzchen und Linzer Torten zum Kauf anbieten.