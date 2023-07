In einem Gewerbegebiet in Grafenhausen plant Orlando Parodi den Bau einer Windmühle. Korn wird dort aber nicht geschrotet. Stattdessen entstehen Büroräume und eine Wohnung – und jede Menge Strom.

Der Bau ist im Gewerbegebiet „Signauer Schachen II“ geplant. In seiner jüngsten Sitzung erteilte der Gemeinderat mehrheitliches Einvernehmen und befürwortete eine Genehmigung durch die übergeordneten Behörden im Landratsamt. „Ein tolles, innovatives Projekt“, sagte Bürgermeister Christian Behringer. In dieser Mühle will Bauherr Orlando Parodi nicht nur umweltfreundlichen Strom produzieren, sondern auch Büroräume für seine Firma TBD GmbH errichten. Hinzukommen soll eine Wohnung für den Betriebsinhaber mit rund 100 Quadratmetern. „Es soll ein Null-Energiehaus mit Propeller werden“, beschrieb es der Bauherr.

Der Durchmesser des Rotors beträgt rund 20 Meter, die Spitze des Daches liegt etwa 15 Meter über dem Grund. Die Nabenhöhe der stromproduzierenden Mühle befindet sich in 13 Metern Höhe. Aus statischen Gründen muss ein Kellergeschoss gebaut werden, auf dem eine drehbare Plattform mit einem Durchmesser von rund zehn Metern steht. Dadurch wird möglich, die Mühle bei Bedarf aus der Hauptwindrichtung zu drehen.

Der Bauherr hat eine Ausbildung als Elektro-Ingenieur absolviert und Erfahrungen mit Windkraftanlagen zur Stromgewinnung gesammelt. So ist es nicht verwunderlich, dass Parodi bereits seit einem Jahr Windmessungen auf seinem Hallendach durchgeführt hat. Sein Fazit: „Wind für meine Windmühle gibt es genug.“ Er geht von einem Baubeginn im nächsten Jahr aus, sofern die Behörden das Projekt bewilligen. Dann könnten bereits ein Jahr später die ersten Kilowattstunden Strom erzeugt werden. Strom soll nur für den Eigenverbrauch erzeugt und in Batterien gespeichert werden.

Im Rahmen der Diskussion bezeichnete Gemeinderätin Barbara Bohl (Freie Wähler) eine Windmühle in Grafenhausen als Alleinstellungsmerkmal im ganzen Landkreis. Peter Morath (Freie Wähler) fand, die Mühle sei nicht „gerade typische Bauart im Schwarzwald“. Gemeinderat Oliver Haberstroh (CDU) meldete gegen den Bau Bedenken an. Seiner Meinung nach gebe es andere Möglichkeiten für Wohnen und Energiegewinnung. Letztlich sprach sich das Gremium mit einer Enthaltung für das Bauprojekt aus.