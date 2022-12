von Werner Steinhart

Veröffentlicht worden ist dieser Tage der Veranstaltungskalender der Gemeinde Ühlingen-Birkendorf für das Jahr 2023. Blickt man auf die Fülle der Veranstaltungen, so ist in den Augen der Vereine wieder die langersehnte Normalität zurückgekehrt und es vergeht kaum ein Wochenende, an dem nicht gefeiert wird. Im Mittelpunkt der Veranstaltungen stehen zahlreiche Jubiläen.

Die Vereine Mehr als 70 Vereine und Gruppierungen gestalten das Dorfleben in den acht Ortsteilen von Ühlingen-Birkendorf, darunter sieben Musikvereine und Trachtenkapellen sowie zwei Guggenmusiken und fünf Narrenzünfte. Sportlich engagiert sind sieben Sportvereine, teils in Spielgemeinschaften, Gymnastikgruppen, Tennisclub und Skiclub. Vier Kirchenchöre und ein Männerchor fördern das Liedgut.

Beginnen wird am 6. und 7. Januar die Guggenmusik Studähaaghüüler aus Brenden, die auf ihr 30-jähriges Bestehen zurückblicken kann. Endlich wieder richtig Fasnacht feiern, darüber freuen sich die Narrenzünfte aus Ühlingen-Birkendorf besonders. Im Mittelpunkt steht das Schlüchttalnarrentreffen, das die Narrenzunft Wurzelsepp aus Berau am 11. und 12. Februar ausrichtet und zu dem sich rund 1500 Hästräger angemeldet haben.

Planen können auch wieder die Musikvereine und Trachtenkapellen, was ihre Jahreskonzerte betrifft: Am 25. März lädt der Musikverein Untermettingen zu seinem Jahreskonzert ein, am 1. April der Musikverein Riedern am Wald, am 11. November die Trachtenkapelle Birkendorf, am 25. November die Trachtenkapelle Ühlingen, am 17. Dezember die Trachtenkapelle Berau und am 25. Dezember die Trachtenkapelle Obermettingen. Sie schließt damit ihr Jubiläumsjahr ab. Vier Tage lang, vom 18. bis 21. Mai feiern die Obermettinger Blasmusiker wie immer in großem Rahmen ihr 65-jähriges Bestehen. Unter den Jubilaren sind auch die Trachtenkapelle Berau mit dem Jahrestag 60 Jahre Erntedankfest und der Narrenverein Wilderer feiert sein 55-jähriges Bestehen mit einer Männerballettmeisterschaft.

50 Jahre besteht die Partnerschaft Ühlingen-Birkendorf mit Machecoul. Das wird gebührend diesseits und jenseits des Rheins gefeiert, im Mai in Machecoul und von 22. bis 25. August in Ühlingen-Birkendorf.

Geplant sind auch besondere Ereignisse. Die Gemeinde lädt am 9. Juli nach Ühlingen zu „Dorf(er)leben“ ein, ein offenes Dorf präsentiert sich mit einer Gewerbeschau. Am 24. und 25. Juni lädt die Gemeinde zu einem Klostergartenfest in den Klostergarten Riedern a.W. ein, einen Waldtag mit Tag der offenen Tür gibt es am 23. April in Birkendorf. Der FC Schlüchttal wird seinen Kunstrasenplatz am 8. und 9. April einweihen. Der Geschichtsverein Berau wird von 22. bis 25. April eine Ausstellung über das Berauer Frauenkloster in der Falkensteinhalle zeigen. Die Jugendfeuerwehr Ühlingen-Birkendorf wird das Kreiszeltlager der Jugendfeuerwehren des Landkreises ausrichten. Was im vergangenen Jahr ein Anziehungspunkt wurde: „Park in Flammen“ soll am 1. Juli im Mehrgenerationenpark in Ühlingen eine Neuauflage erhalten.

Auch der Theaterverein Zeitschleuse ist aus dem Jahresprogramm nicht mehr wegzudenken. Im Jahresverlauf wird er zu verschiedenen Aufführungen einladen. Der Veranstaltungskalender weist auf viele weitere Veranstaltungen hin, die im Jahreslauf der Gemeinde und deren acht Ortsteilen Tradition haben.