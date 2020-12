von Werner Steinhart

Es wird ruhig sein in Ühlingen-Birkendorf in der Advents- und Weihnachtszeit, der Terminkalender für Dezember ist leer, alle Veranstaltungen sind coronabedingt abgesagt. Die Seniorennachmittage können ebenso nicht stattfinden wie Konzerte, für Kinder gibt es keinen Nikolaus, denn ohne den Ühlinger Weihnachtsmarkt hat er keine Anlaufstation.

Es wäre der 23. Ühlinger Weihnachtsmarkt gewesen, der seit Jahren ein Publikumsmagnet im Schlüchttal ist. Es war die Idee von Heidrun Windisch, dem damaligen Ortsvorsteher Klaus Schäfer und Gemeinderat Herbert Gantert, einen Weihnachtsmarkt ins Leben zu rufen. Er sollte vor allem Vereine und Kunstgewerbeschaffende ansprechen, es sollte kein gewerblicher Weihnachtsmarkt werden. Zahlreiche Marktbeschicker und die örtlichen Vereine, Kindergärten und Schulen boten eine Fülle an Weihnachtlichem oder Kulinarischem an. Im Mittelpunkt stand die Ankunft von Nikolaus und Knecht Ruprecht, der für die vielen Kindern etwas mitgebracht hatte.

Die Absagen Abgesagt wurden im Advent und Dezember der Weihnachtsmarkt, die Seniorennachmittage, das Kirchenkonzert der TKB in Berau, das Jahreskonzert der TKO an Weihnachten, das Theater in Birkendorf an Weihnachten und das Silvesterkonzert der TKÜ. Abgesagt wurden im Januar auch die Bürgerversammlungen in den acht Ortsteilen, das Kleggaunarrentreffen in Untermettingen und die Bunten Abende der einzelnen Narrenzünfte.

Die Vorweihnachtszeit ist in den Ortsteilen geprägt von den gemütlichen und stimmungsvollen Nachmittagen für die Senioren, sei es in Birkendorf, in Mettingen, Ühlingen oder in Berau. Auch sie wird es in diesem Jahr nicht geben, wie so viele Veranstaltungen für die älteren Mitbürger in diesem Jahr. „ Es gab keine Zusammenkünfte mehr, wir sahen uns zum letzten Mal an Fasnacht beim gemütlichen Zusammensein“, stellt Roswitha Strittmatter vom Seniorenwerk Berau-Brenden fest. Auch der festliche Adventsnachmittag muss ausfallen.

Auch Konzerte gehörten in die Advents- und Weihnachtszeit in der Schlüchttalgemeinde. So war das in zweijährigem Rhythmus stattfindende Kirchenkonzert der Trachtenkapelle Berau in der St. Pankratius Kirche ein musikalischer, niveauvoller Höhepunkt im Jahresreigen der TKB. Eigentlich wollte die TKB noch proben, aber der zweite Lockdown machte alles zunichte.

Es war mit ein musikalischer Höhepunkt im Vereinsleben der Trachtenkapelle Berau: das Kirchenkonzert in der St. Pankratius Kirche. Das Konzert auf höchstem musikalischen Niveau fällt aus. | Bild: Archiv Werner Steinhart

„Die Vereinsarbeit liegt brach“, so der TKB-Vorsitzende Matthias Kilian. Es wäre das 19. Kirchenkonzert gewesen. Und was auch bedauerlich sei, sei die Tatsache, dass die Einnahmen aus den Kirchenkonzerten als Spende an die Musikclowns der Kinderklinik Freiburg wegfielen. Auch bei der Trachtenkapelle Obermettingen findet man es schmerzlich, dass das Konzert ausfallen muss, es habe einen festen Platz bei den Obermettingern.

Für das Silvesterkonzert der Trachtenkapelle Ühlingen auf dem Platz vor dem Edeka in Ühlingen sieht TKÜ-Vorsitzende Stefanie Keßler keine Möglichkeit. „Ich denke nicht, dass das Silvesterkonzert stattfinden kann unter den momentanen Auflagen“, so Stefanie Keßler. Das Silvesterkonzert sei immer ein Anziehungspunkt für Feriengäste und Einheimische gewesen.

Auch im neuen Jahr wird sich aller Voraussicht nach in den ersten Monaten nichts Grundlegendes ändern, sodass bereits viele Veranstaltungen abgesagt wurden. Ausfallen werden die Ersten Werktagsgemeinden und Bürgerversammlungen mit dem Rehessen in allen acht Ortsteilen der Gemeinde. Und auch Fasnacht wird nicht im bisherigen Rahmen ablaufen können. So können alle größeren Veranstaltungen wie die Bunten Abende nicht stattfinden. Das Kleggau-Narrentreffen bei den Untermettinger Wilderern ist schon seit Langem abgesagt worden. Wie das närrische Brauchtum 2021 zu seinem Recht kommen könnte, darüber denken die Narrenzünfte derzeit noch nach.