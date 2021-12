von Elisabeth Baumeister

In der Weihnachtszeit sind die Kirchen in der Region immer festlich geschmückt. Neben Weihnachtssternen und Tannenbäumen gehört auch eine Krippe dazu – und die ist in jedem Gotteshaus individuell.

In der barocken Pfarrkirche St. Leodegar in Riedern am Wald wird eine vergleichsweise große Krippe aufgebaut. Für die Krippe wird der linke Seitenaltar überbaut. Bevor es ans Aufbauen geht, müssen alle Teile über die schmale Treppe vom Speicher herunter gebracht werden. Anschließend müssen die Bauteile sehr genau nach Plan zusammengeschraubt werden, dabei gilt es, an den erforderlichen Strom für die Beleuchtung und den Stern von Bethlehem zu denken. Als die alten Figuren, teils aus Gips, brüchig geworden waren, hat die Katholische Frauengemeinschaft nach und nach die neuen Figuren angeschafft.

Mit Erfahrung: Petra Walter ist seit 2009 zuständig für die Organisation. Die Krippenfiguren hat sie schon aus dem Kisten geholt. | Bild: Elisabeth Baumeister

Beim Holen und Aufstellen der vier Meter hohen Tannenbäumen links und rechts des Hochaltars wird der Kirchenchor von Gebhard Duttlinger und Rudolf Kromer unterstützt. Diese Bäume werden seit Jahren von Max Gromann gespendet. Neu im Helferteam ist der Oberministrant Hannes Duttlinger.

Mit Hilfe: Rudolf Kromer und Gebhard Duttlinger helfen bei den Tannenbäumen. Neu dabei ist Oberministrant Hannes Duttlinger. | Bild: Elisabeth Baumeister

Erstmals war der ehemalige Mesner Ekkehard Blank nicht Kraft Amtes beim Aufbau, aber er stand für alle technisch und baulich anfallenden Fragen zur Verfügung. Bis zu ihrem Wegzug aus dem Kloster in Rieden am Wald haben die Ordensschwestern Walberta und Kamillus die Krippe aufgebaut. Miteingespannt waren damals die Ministranten. Sie mussten mit einem kleinen Leiterwagen im Schlüchttal das erforderliche Moos holen.

Diese, heute älteren Herren, erinnern sich schmunzelnd daran, dass sie sich einmal (unerlaubt) in den Leiterwagen gesetzt haben und talwärts fuhren, bis sie im Graben gelandet sind und die Deichsel brach. Es gab keine Gnade, sie mussten das Moos holen und den Leiterwagen ohne Deichsel, gebückt zur Kirche ziehen.

Mit Moos: Schon vor dem ersten Schnee muss das Moos geholt werden. | Bild: Elisabeth Baumeister

Nach dem Wegzug der Ordensschwestern hat der Kirchenchor von Riedern im Jahr 1974 den Krippenaufbau übernommen. Organisiert wurde dies von Albert und Gertrud Gänswein. Als Gertrud Gänswein im Jahr 2009 verstarb, hat ihre Nachbarin Petra Walter, selbst aktives Kirchenchormitglied, diese Aufgabe übernommen. Sie hat die Fäden in der Hand, organisiert weitere Helfer und sorgt dafür, dass rechtzeitig vor dem ersten Schnee das Moos und die Wurzeln gesammelt werden.

Neun Personen bauen einen Nachmittag lang die Krippe auf. Im vergangenen Jahr wurde pandemiebedingt nur eine kleine Ersatzkrippe aufgestellt. Viele Gemeindemitglieder haben die große Krippe aber vermisst. Umso dankbarerer sind jetzt alle, dass die alte Tradition in diesem Jahr wieder in die Kirche zurückgekehrt ist.