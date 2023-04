Die Freiwillige Feuerwehr Ühlingen-Birkendorf hat für die Einsatzabteilung Ühlingen ein neues Feuerwehrfahrzeug angeschafft. Nach 29 Jahren hat das alte LF16/12 ausgedient. Groß war das Interesse an dem neuen Feuerwehrfahrzeug seitens der Ühlinger Bevölkerung, als es unter den Klängen der Trachtenkapelle Ühlingen und einer Wasserfontäne der Abteilung Birkendorf auf den Kirchplatz fuhr.

Vom Beschaffungsausschuss der Einsatzabteilung Ühlingen wurde das neue HLF 10 (Hilfeleistung-Löschfahrzeug) beim Hersteller Wiss Feuerwehrfahrzeuge in Herbolzheim abgeholt. Am Ortseingang Ühlingen aus Richtung Hürrlingen kommend wurde das Fahrzeug von der Trachtenkapelle erwartet. Auf dem Kirchplatz in Ühlingen warteten schon zahlreiche Interessierte, darunter auch Bürgermeister Tobias Gantert, Vertreter aus den anderen Abteilungen der Feuerwehr Ühlingen-Birkendorf und auch die Jugendfeuerwehr Ühlingen-Birkendorf.

Pater Christoph Eichkorn nahm die Segnung des neuen Löschfahrzeugs vor, denn, so erklärte Abteilungskommandant Michael Gampp: „Ohne Segnung möchten wir nicht in den ersten Einsatz fahren.“ Anschließend bestand die Gelegenheit, das neue Löschfahrzeug zu besichtigen.

Seit 2019 war der Beschaffungsausschuss der Abteilung Ühlingen mit der Beschaffung und Planung beschäftigt, bevor das Fahrzeug 2021 bestellt werden konnte. Dem Beschaffungsausschuss gehörten neben Abteilungskommandant Michael Gampp und Gesamtkommandant Oliver Kraus auch Klaus Müller, Tobias Schäuble, Franz Thoma und Stefan Ebner an. Bei der Beschaffung kam es dem Ausschuss neben der Standardausrüstung auch auf Besonderheiten für Ühlingen an, wie beispielsweise die dreiteilige Schiebeleiter für besonders hohe Gebäude und ein Satz Löschgeräte für Vegetationsbrände. Das HLF 10 verfügt über eine umfangreiche und leistungsfähige Ausrüstung zur technischen Hilfe sowie für den Löscheinsatz. Die Normbeladung beinhaltet beispielsweise zwei Wärmebildkameras, 1600 Liter Löschwasser, einen großen hydraulischen Rettungssatz, Stromerzeuger, Atemschutzgeräte, Hebekissen und Einsatzstellenbeleuchtung. Bewegt wird das Fahrzeug von einem 320 PS starken allradbetriebenen MAN Fahrgestell. Die Gesamtkosten für das HLF 10 betrugen rund 420.000 Euro. Dazu erhielt die Gemeinde Zuschüsse aus der Fachförderung in Höhe von 92.000 Euro und aus dem Ausgleichsstock in Höhe von 150.000 Euro.

Feuerwehrfahrzeuge werden im Durchschnitt alle 25 bis 30 Jahre ausgetauscht. Das bisherige LF16/12 wurde im Januar 1994 in Dienst gestellt. Die Feuerwehr Ühlingen ist in den 29 Jahren gut 500 Einsätze damit gefahren. Nach einer Übergangszeit von drei Wochen wird das Fahrzeug an einen Aufkäufer verkauft, um dann anderweitig genutzt zu werden. „Um das Fahrzeug kennenzulernen werden wir in der nächsten Zeit fast täglich Proben durchführen müssen.“, sagt Abteilungskommandant Michael Gampp.