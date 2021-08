von Rolf Sprenger

Es ist vollbracht. Der neue Kunstrasenplatz des SV Untermettingen wurde kürzlich vor rund 300 Gästen offiziell eingeweiht. Es ist ein wahres Schmuckstück geworden, dass jedem Fußballfreund das Herz höher schlagen lässt. „Beste Bedingungen für die Jugendarbeit, und damit ein wichtiger Baustein für die Zukunft des Verein, so brachte es Vereinsvorstand Michael Bächle bei seiner Eröffnungsrede auf den Punkt. Die imposante Anlage spiegelt damit auch den sportlichen Höhenflug wieder, der den Verein in der Spielgemeinschaft Mettingen/Krenkingen bis in die Bezirksliga führte.

Die neue Sportanlage thront hoch oben über dem beschaulichen Ort. Ein riesiger Schriftzug „SVU 1930“, der unterhalb des Vereinsheims angebracht wurde, empfängt die Fans. Das Spielfeld fühlte sich beim ersten Anblick viel größer an, als es tatsächlich ist. Die Breite von 60 Metern wurde beibehalten, lediglich 2,50 Meter wurden in der Länge dazugepackt. Durch den großzügigen Auslaufbereich auf allen Seiten, wird es aber zukünftig mehr Platz für die Zuschauer und Betreuer geben. Ein weiteres Highlight ist die voll elektronische Anzeigetafel. Selbst einige Profi Vereine aus der dritten Liga dürften da vor Neid erblassen.

Setzt man die Größe der Gemeinde und die Ressourcen des Vereins im Vergleich zu einigen Großprojekten in Deutschland, können sich die Planer dieser, vielleicht in Zukunft beim SV Untermettingen einige Tipps abholen. Nach der Idee wurden die Planungen im Dezember 2019 aufgenommen. Der Baubeschluss wurde dann, in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung im Juli 2020 gefällt. Im Februar 2021 war Baubeginn und bereits sechs Monate später konnte der Platz erstmals bespielt werden.

Die Finanzierung

Wer jemals auf dem alten Sportplatz gespielt hatte, weiß dass man je nach Spielrichtung nicht nur gegen den Gegner, sondern auch gegen das Gefälle anlaufen musste. Dies ist nun Geschichte. 2000m³ Erdbewegungen und 4150 Tonnen Füllmaterial sorgen nun für einen topf ebenen Platz. „Das wäre ohne professionelle Hilfe der Firmen Rehm, Rievo, Alex, Ernesti und dem Porphyrwerk Detzeln nicht machbar gewesen“, bedankte sich Michael Bächle. Die Finanzierung setzte sich aus vielen Bausteinen zusammen. 30 Prozent übernahm der Badische Sportbund, 20 Prozent die Gemeinde. „Eine große Hilfe waren die Hausbanken namentlich die Sparkasse Bonndorf und die Volksbank Klettgau-Wutöschingen aber auch viele private Geld-und Sachspenden haben maßgeblich dazu beigetragen“, ergänzte er.

Der Verein Der Sportverein (SV) Untermettingen wurde 1930 gegründet. Vorsitzender ist Michael Bächle (Kontakt unter Telefon 0151/22 31 55 56), Stellvertreter sind Marc Böhler (0174/914 44 52) und Christian Fischer (0173/312 64 31). Weitere Informationen zum Verein gibt es im Internet (www.sv-untermettingen.de) sowie per E-Mail (info@sv-untermettingen.de). Kontakt zum Verein unter Telefon 07743/12 70.

Elementar war aber schlussendlich die Bereitschaft der Mitglieder des SV Untermettingen, aber auch von Freiwilligen, die nicht dem Verein angehören, zur Eigenleistung. „Das war meiner Meinung nach eine super Leistung und das zeigt uns, dass unser Verein in der Breite sehr gut funktioniert“, sagte der Vorsitzende Michael Bächle in seiner Dankesrede. Insgesamt wurden 2600 Arbeitsstunden geleistet. Mit einem Konzert des örtlichen Musikvereins und einem Blitzturnier der Reservemannschaften ging es dann zum gemütlichen Teil über.