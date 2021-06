von Ursula Ortlieb

Birkendorf ist um eine Attraktion reicher geworden, die es im weiten Umkreis so nicht gibt: Der Naturena „Kugelwaldpfad“ ist eröffnet. Schon zuvor nutzten viele Besucher die ersten Streckenabschnitte mit eigenen Kugeln. Nun wurde die Kugelbahn durch Bürgermeister Tobias Gantert offiziell ihrer Bestimmung übergeben.

Fröhlichkeit kam beim Rundgang entlang des Kugelwaldpfades unter allen Teilnehmern auf. Von links: Gemeinderäte Wolfgang Frech und Peter Meyer, Wolf Noack, Bürgermeister Tobias Gantert, Mathias Weiß, Wolfgang Naak und Stefan Güntert. | Bild: Ursula Ortlieb

Coronabedingt fand die Feier, anders als ursprünglich geplant, in kleinerem Rahmen statt. Bürgermeister Tobias Gantert begrüßte dazu die am Projekt Beteiligten, sowie Vertreter des Tourismusvereins und der HTG, außerdem Gemeinderäte, Birkendorfer Ortschaftsräte, das Bauhofteam und die Sponsoren.

Die Idee kommt ins Rollen

Die Idee zu der Waldkugelbahn war vom Vorsitzenden des Tourismusvereins, Daniel Frech, ins Rollen gebracht und von Bürgermeister Gantert forciert worden. Durch den Tipp von Revierleiter Wielandt zur „Arbor Waldpädagogik“ besuchten der Rathaus-Chef, Gemeinderäte und Tourismusverein Waldkugelbahnen, darunter jene in Schwäbisch Gmünd. Der Gemeinderat ließ sich überzeugen und stimmte dem Projekt zu.

Birkendorfer Firmen wie Zimmerei Andreas Buchmüller (lebensgroße Fotografie in der Mitte) mit einem Fachwerkhäuschen beteiligten sich beim Sponsoring. Schreinerei Clemens Böhler spendete einen übergroßen Stuhl, Holzwerk Braun Sitzbänke. Links Wolf Noack und rechts Wolfgang Naak von der Waldpädagogik Arbor. | Bild: Ursula Ortlieb

Von der Konzeption, Grafik, Texten, Material bis zum Abschluss des Projekts war die Zusammenarbeit der „Arbor“ Waldpädagogik mit der Gemeinde hervorragend, lobte Tobias Gantert. Besonders der Einsatz des Bauhofteams und die Kreativität von Bauhofchef Stefan Gampp, der für alles eine Lösung hatte, sei hervorragend gewesen.

Nachdem sich Bürgermeister und Gemeinderäte am Tisch-Tierfußball versucht hatten, wagten auch die Frauen ein Match am Tischfußball mit Waldtieren. | Bild: Ursula Ortlieb

„Wir haben beim Zeitplan mit einem milden Winter gerechnet – es folgte der strengste seit langem“, sagte Gantert bei der Eröffnung. Winterdienst, das sonstige Pensum und der Kugelwaldpfad seien ein Kraftakt gewesen, beschrieb ein Mitarbeiter des Bauhofs eine anstrengende Zeit. Mit viel Herzblut habe das Bauhofteam es geschafft, alles zu bewältigen, lobte der Bürgermeister, diese Leistung, bei der Kosten eingespart werden konnten.

Die Architekten des Kugelbahn-Projekts Wolf Noack (links) und Wolfgang Naak von der Arbor Waldpädagogik schenkten zur Eröffnung fünf Baumpflanzen, von denen vier schon gepflanzt und eingezäunt sind: großer Küstenbaum, Mammutbaum, Tulpenbaum und Zerreiche. Die Kugelahornpflanze überreichten sie symbolisch dem Bürgermeister. | Bild: Ursula Ortlieb

Finanzierung

Das Projekt war mit 135.000 veranschlagt, der Landeszuschuss beträgt rund 91.000 Euro. Die Schreinerei Klemens Böhler (Riesenstuhl), Zimmerei Buchmüller (Fachwerkhaus) und Holzwerk Braun (Sitzbänke) sponserten das Projekt großzügig und erhielten den Dank des Bürgermeisters.

Geschicklichkeit bewies Hauptamtsleiterin Heike Hartmann beim Verladen der Kugel auf den Holztransporter. Gemeinderat Ralf Jehle und Peter Meyer schauen zu. | Bild: Ursula Ortlieb

Themenstrecken

Die Kugelbahn ist in drei Themenstrecken eingeteilt: Kugelbahn der Waldtiere, der Holzbearbeitung und Mensch und Natur mit pädagogischem Aspekt. Schöne Waldtiere aus Holz in Ostheimer Lizenz und alle Spielelemente wurden von Mathias Weiß aus Schwäbisch Gmünd gefertigt.

Der Naturena Kugelwaldpfad ist in drei Bereiche aufgeteilt: den der Waldtiere, der Holzbarbeitung und von einen pädagogischen für Mensch und Natur. | Bild: Ursula Ortlieb

Für Aufsicht und Pflege der Kugelbahn haben sich Tom Drabinski, Harald Schmidt, Richard Sarbu und Norbert Schwarz ehrenamtlich bereit erklärt. Eine Patenschaft der Grundschule ist im Gespräch.

Planer stiften fünf Bäume

Vorsitzender Daniel Frech freut sich über die neue Attraktion im Rothauserland. Der Tourismusverein habe das Projekt gerne unterstützt und sei dankbar für das gelungene Ergebnis. Die Planer Wolf Noack und Wolfgang Naak lobten die angenehme Zusammenarbeit mit der Gemeinde. Die Ideen und Kreativität der Bauhofleute seien für sie Bereicherung und Sternstunden bei Aufenthalten in Ühlingen-Birkendorf gewesen.

Das Memory gehört zum pädagogischen Teil des KugelWaldPfades. Spielelemente und Waldtiere wurden von Mathias Weiß gefertigt. | Bild: Ursula Ortlieb

„Schreiben Sie, dass wir selten so viel Herzlichkeit, Kreativität und Ideenreichtum erlebt haben, wie hier“, so Wolfgang Naak zur Autorin dieses Berichts. Als Geschenk spendeten Naak und Noack fünf junge Bäume, von denen vier schon im Kugelbahnwald gepflanzt und eingezäunt sind. Symbolisch überreichten sie dem Bürgermeister einen mit Holzkugeln dekorierten Kugelahorn.

Der Vorsitzende des Tourismusvereins Daniel Frech bedankte sich für das Projekt, das ein Highlight für Gäste und Einheimische bietet. Von ihm ging der Impuls für einen neuen Weg aus, den Bürgermeister Gantert mit der Konzeption der Firma Arbor Waldpädagogik umsetzte. | Bild: Ursula Ortlieb

Volker Haselbacher überbrachte Glückwünsche der HTG zum neuen Leuchtturmprojekt im Hochschwarzwald. Auf der Website der HTG sei dieses bereits zu finden. „Wir sind dankbar über solch schöne Angebote“, so Haselbacher.

Dank an Bürgermeister

Ortsvorsteher Norbert Schwarz übernahm am Ende das Mikrofon, um besonders dem Bürgermeister zu danken: „Danke, dass du das Projekt zur Chefsache gemacht und selbst mit viel Engagement und Freude die Maßnahme in allen Details begleitet hast.“ Wie sich der 96-jährigen Onkel des Ortsvorstehers, Ferdinand Schwarz erinnert, mussten Kinder früher im Oberholzwald „Tatzen-Stöcke“ für die Lehrer suchen. „Jetzt dürfen Kinder am selben Ort an der Kugelbahn spielen“, betonte Norbert Schwarz.

Nach einem Apéro vom Tourismusverein machten sich Gruppen zu Rundgängen entlang der Themenbereiche auf und ließen begeistert die Kugeln rollen.