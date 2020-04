von Werner Steinhart

Auch in Zeiten der Corona-Krise läuft es in der Gemeinde weiter. Erfreulich ist, dass in den vergangenen Wochen die neue Photovoltaikanlage auf Bauhof und Kläranlage fertiggestellt und in Betrieb genommen werden konnte. Dass es auf dem Bauhof derzeit einigermaßen nach Plan läuft, bestätigt Ortsbaumeister Jürgen Gamp. Die Mitarbeiter des Bauhofs arbeiten zeitlich versetzt und höchstens zwei Personen arbeiten zusammen unter Einhaltung des Mindestabstands oder dürfen im Fahrzeug sitzen. Wassermeister und Klärwärter arbeiten sowieso separat und einzeln.

Die Gemeinde Ühlingen-Birkendorf möchte in Sachen Klimaschutz effizienter werden. Bereits 2016 hat sich der Gemeinderat mit der Problematik Klimaschutz beschäftigt und ließ ein Klimaschutzkonzept erstellen. Am Ende standen dann 13 Maßnahmen, die man umsetzen möchte, und die der Gemeinderat 2019 beschloss.

Umgesetzt wurde bereits eine Optimierung der Energieeffizienz der Kläranlage Ühlingen durch Umbau der solaren Klärschlammtrocknung, einer neuen Wärmepumpe und die Erweiterung der Photovoltaikanlage konnte jetzt vergangene Woche in Betrieb genommen werden. Rund 100.000 Euro kostete die Anlage, die in Arbeitsgemeinschaft der Firmen Karl Jehle, Küssaberg und Elektro Dirk Zimmermann, Brenden ausgeführt wurde.

Die neue Anlage auf den Dächern des Bauhofs und des Dachs des Betriebsgebäudes der Kläranlage hat eine Gesamtleistung von 56,7 kWp (Kilowatt peak, gleich Leistung der Photovoltaikanlage), auf der Dachfläche des Bauhofs sind es 45,36 KWp und auf dem Dach Kläranlage 11,34 kWp. Auf dem Dach des Bauhofs wurden 144 Module aufgebracht bei einer Dachfläche von 270 Quadratmetern, 36 Module auf den 60 Quadratmetern der Dachfläche der Kläranlage. Die bereits bestehende Photovoltaikanlage auf dem Dach des Bauhofs hat eine Leistung von rund 30 kWp und ging im Mai 2012 in Betrieb.

Die Dachfläches des Klärwerks in Ühlingen (vorne) und des Bauhofs (hinten) erhielten eine Photovoltaikanlge mit einer Gesamtleistung von 56,7 kWp ( Kilowatt peak). | Bild: Gemeinde

Die Dachfläche war hier 260 Quadratmeter und 125 Module wurden hier aufgebracht. Die Modulleistung war damals einiges geringer als heute.

Der Strom wird hauptsächlich selber genutzt für die Kläranlage und den Bauhof. Vor dem Bau der neuen Photovoltaikanlage waren es rund 90 Prozent Eigennutzung und zehn Prozent Einspeisung ins Netz. Nach der Inbetriebnahme der neuen Photovoltaikanlage sind es jeweils rund 5o Prozent Eigennutzung und Einspeisung ins Netz. Als weitere Dachfläche stünde jetzt das Rathaus in Ühlingen zur Verfügung, diese Maßnahme wurde jetzt zunächst zurückgestellt.

Ziel des Klimaschutzkonzepts ist es, Strategien und Maßnahmen für eine nachhaltige Energieversorgung der Gemeinde zu erarbeiten. Die Maßnahmen sollen die drei Felder des Klimaschutzes umfassen: Energieeinsparungen auf der Verbraucherseite, Effizienzsteigerungen in der Energieerzeugung und Substitution fossiler Energieträger durch den Einsatz erneuerbarer Energien.