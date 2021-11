von Elisabeth Baumeister

Die Heinrich-Ernst-Kromer-Gesellschaft Riedern am Wald hat in der Hauptversammlung einen Rückblick auf die beiden vergangenen Jahre gehalten. Die Mitgliederversammlung 2020 hat wegen der Corona-Pandemie nicht stattgefunden, der Vorstand blieb daher ein Jahr geschäftsführend in den Ämtern. Lesungen mussten abgesagt werden, die Ausstellung wurde verschoben.

Der Verein Die Heinrich-Ernst-Kromer-Gesellschaft Riedern am Wald wurde 1992 gegründet. Seit 1998 gibt es im Kloster eine ständige Ausstellung mit Werken von Kromer. Die Gesellschaft hat derzeit 42 Mitglieder. Der Jahresbeitrag liegt bei 15 Euro. Führungen im Kloster können bei Irmgard Blatter-Kramhöller unter der Telefonnummer 07743/14 34 angemeldet werden. Jährlich wird an der Schlüchttalschule der Heinrich-Ernst-Kromer-Preis für die besten Leistungen im Fach Deutsch und Bildende Kunst überreicht. Der Vorstand der HEK-Gesellschaft besteht aus dem Vorsitzenden Günter Hoffmann, dem stellvertretenden Vorsitzenden Albert Baumeister, Schriftführerin Carmen Beringer, Kassiererin Elisabeth Baumeister sowie den Beisitzern Irmgard Blatter-Kramhöller, Barbara Dörr, Kerstin Kaiser und Manfred Schropp.

Jetzt konnte die Schriftführerin Carmen Beringer doch noch über einige schöne Aktionen der Heinrich-Ernst-Kromer-Gesellschaft berichten. Mit der Autorin Sandhya Hasswani ist es dem Vorsitzenden Günter Hoffmann gelungen, eine interessante Lesung über den Hotzenwald zu bieten.

Überaus ansprechend war die Ausstellung mit Werken Heinrich-Ernst Kromers, die teils aus Privatbesitz stammten und noch nirgendwo ausgestellt waren. In diesem Zusammenhang stellte Günter Hoffmann seine beiden Bücher über Heinrich-Ernst Kromer vor: „Leben und Werk“ von Kromer und ein überaus umfassendes „Werkverzeichnis“. Die Wertschätzung von der Gesellschaft für Günter Hoffmann und seine Arbeit für den Künstler hat Barbara Dörr mit dem Verlesen des treffenden Vorwortes von Jürgen Glocker, ehemaliger Kulturreferent des Kreises Waldshut und selbst Autor, im Buch „Leben und Werk“ zum Ausdruck gebracht. Dem Kassenbericht von Elisabeth Baumeister war ein geringes Minus zu entnehmen.

Dem Vorstand wurde einstimmige Entlastung erteilt. Die anstehenden Wahlen des Vorstands leitete Thomas Fechtig. Alle Vorstandsmitglieder wurden einstimmig wiedergewählt. Neu in den Vorstand gewählt wurde die Beisitzerin Kerstin Kaiser. Über die Vorschläge aus der Versammlung, Postkarten mit Werken von Kromer anzuschaffen und in der ständigen Ausstellung die Bilder zu wechseln, wird der Vorstand beraten.

Günter Hoffmann ging in der Versammlung noch einmal auf das Leben und das Wirken vom Künstler Heinrich-Ernst Kromer ein, den er aufgrund der vielen Recherchen inzwischen bestens kennt. Er schilderte ihn von den unterschiedlichsten Seiten überaus genau. „Auf diesem Kurs wollen wir Kromer weiter nach vorne bringen“, sagte Günter Hoffmann.