Die Gemeinde Ühlingen-Birkendorf investiert in den kommenden Jahren in die Trinkwasserversorgung. Der erste Abschnitt sieht zunächst einen Neubau der Wasserhochbehälter in Berau vor: Meschwies und Wasserschloss. Während die Arbeiten des Hochbehälters Wasserschloss bereits in vollem Gange sind, vergab der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung die ersten Arbeiten für den neuen Wasserhochbehälter Meschwies. In den 90-er Jahren des vorigen Jahrhunderts hatte die Gemeinde Ühlingen-Birkendorf die Wasserversorgung weitestgehend erneuert. Der letzte Funktionsabschnitt Berau-Brenden konnte aus Kostengründen nicht mehr realisiert werden. Jetzt wurde dieser Abschnitt in Angriff genommen, beginnend mit dem Bau der beiden Wasserhochbehälter, die nicht mehr dem neuesten Stand entsprechen. Als viel zu klein und in desolatem Zustand erweist sich der Hochbehälter Meschwies zwischen Berau und Brenden mit lediglich einer Kapazität von 34 Kubikmetern.

Die Analyse der vorhandenen Speicherkapazität hat gezeigt, dass die Gemeinde die Speicherkapazität für Berau mit seinen Weilern erhöhen müsse. Es wurde ein Defizit von 280 Kubikmetern ermittelt. Deshalb wird bei beiden Hochbehältern zunächst das Speichervolumen Priorität haben. Der Hochbehälter Meschwies wird ein Speichervolumen von zweimal 50 Kubikmetern aufweisen, der Hochbehälter Wasserschloss von zweimal 200 Kubikmetern. Die neuen Hochbehälter stehen jeweils in direkter Nachbarschaft zu den bestehenden Hochbehältern Meschwies und Wasserschloss.

Der Hochbehälter Wasserschloss ist seit geraumer Zeit im Bau. Das neue Gebäude wurde jüngst mit einer Photovoltaik-Anlage ausgestattet. Derzeit erfolgt die Beschichtung der Behälter, anschließend werden die Schlosserarbeiten ausgeführt mit Außentüre, Geländer und Treppe im Innenbereich.

Die Gesamtkosten der Maßnahme für die beiden neuen Wasserhochbehälter belaufen sich auf rund 2,3 Millionen Euro. Zuschüsse in Höhe von rund einer Million Euro sind zugesagt. Beim anstehenden Bau des Wasserhochbehälters Meschwies stehen im Haushalt 720.000 Euro zur Verfügung.

Der bestehende bisherige Hochbehälter Wasserschloss soll erhalten bleiben. Im Gegensatz dazu wird der Hochbehälter Meschwies nach dem Neubau abgerissen werden. Der Gemeinderat vergab in seiner jüngsten Sitzung die Lieferung der beiden jeweils 50 Kubikmeter fassenden PE-Behälter für Meschwies an die Firma Frank in Walldorf zu einem Angebotspreis von 284.868 Euro. Die Erd-, Rohbau-, Metall- und Leitungsbauarbeiten vergab das Gremium an die Firma DAAT, Berau zu einem Angebotspreis von 160.625 Euro.