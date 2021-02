von Elisabeth Baumeister

Wenige Tage vor seinem 93. Geburtstag ist Arnold Gisi aus Hürrlingen gestorben. Arnold Gisi war mit Hürrlingen eng verwurzelt. Als er das Haus und sich selbst nicht mehr versorgen konnte, hat er 2019 sein Anwesen verkauft und ist in das Pflegeheim St. Josef in Tiengen gezogen, wo seine an Demenz leidende Ehefrau Gisela schon längere Zeit gepflegt wird. Gisi berichtete 30 Jahre lang aus Hürrlingen und Riedern am Wald für die beiden Tageszeitungen SÜDKURIER und Alb-Bote.

Lebensstationen

Arnold Gisi wurde als ältestes von vier Kindern, von Franz und Hilda Gisi, in Riedern am Wald geboren. Er war gerade erst 16 Jahre alt, als er in den Kriegsdienst eingezogen wurde. 1945 kehrte er aus der Gefangenschaft heim. 1958 heiratete er Gisela Ritsche aus Hürrlingen. In Hürrlingen hat er mit seiner Frau die Nebenerwerbslandwirtschaft und eine Schnapsbrennerei betrieben. Von 1949 bis zu seinem Ruhestand 1988 war Arnold Gisi als Forst- und Hausmeister beim Staatlichen Forstamt Ühlingen beschäftigt. Er war 19 Jahre lang Personalratsvorsitzender, zwei Jahre im Bezirkspersonalrat und 14 Jahre Sicherheitsbeauftragter. Auch im Ruhestand war er bis ins hohe Alter täglich bei der geliebten Waldarbeit anzutreffen.

Ein Sohn und eine Tochter mit ihren Partnern und drei Enkelkinder gehören zu seiner Familie. Er konnte sich über die Nachricht, dass er bald Urgroßvater wird, noch freuen, die Ankunft vom Nachwuchs kann er leider nicht mehr erleben. Arnold Gisi war ein Mann, der sich gerne für die Allgemeinheit eingebracht hat. Er war 33 Jahre Mitglied des Ortschaftsrates von Hürrlingen.

Feriengäste beherbergt

Ab dem Jahre 1969 war Arnold Gisi in der Gemeinde Ühlingen-Birkendorf für den Fremdenverkehrsverein aktiv und wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Zusammen mit seiner Ehefrau Gisela hat er viele Jahre im „Haus Gisi“ Feriengäste beherbergt. Er war Mitinitiator vom Bau der Hürrlinger Wassertretstelle und hat viele Jahre an der Pflege der Anlage mitgewirkt. Es war ihm ein wichtiges Anliegen den Feriengästen etwas zu bieten.

Nach dem Zweiten Weltkrieg war er im Jahr 1949 mit einer der ersten aktiven Fussballer beim FSV Riedern und war über 70 Jahre Mitglied im Verein. 36 Jahre hat Arnold Gisi beim Musikverein die Klarinette gespielt. 26 Jahre war er aktiv bei der Feuerwehr Riedern. Arnold Gisi wurde von den Vereinen zum Ehrenmitglied ernannt. Arnold Gisi war auch Gründungsmitglied vom ehemaligen Schachclub in Hürrlingen.

Engagiert für Antoniuskapelle

Die Idee von einigen Ortschaftsräten in Hürrlinger eine Kapelle zu erbauen, fiel bei Arnold Gisi auf fruchtbaren Boden. An der Entstehung der Antoniuskapelle war Arnold Gisi maßgeblich beteiligt. Das Grundstück, auf dem die Kapelle errichtet wurde, haben Arnold und Gisela Gisi kostenlos zur Verfügung gestellt. Arnold Gisi war 20 Jahre lang der Vorsitzende des Kapellenbauvereins und hat ebenso lange zusammen mit seiner Frau die Kapelle gepflegt. Im April 2017 wurde Arnold Gisi zum Ehrenvorsitzenden ernannt.

Die ganz große Leidenschaft von Arnold Gisi galt dem Sport. Vor allem dem Radfahren, dem Langlauf und den Biathlonmeisterschaften. Forstlich badisch-württembergische Skimeisterschaften, etliche Langlauf-Schwarzwaldmarathons, einige Engadiner und Albtäler Marathons zählen zu seinen sportlichen Herausforderungen. Die größten Erlebnisse waren die Teilnahme auf den Weltmeisterstrecken in Ruhpolding und Seefeld (Österreich) und Lillehammer (Norwegen), wo er mit der Silber- und der Bronzemedaille auf der Siegertreppe stand.

Vielseitig interessiert

Arnold Gisi war vielseitig interessiert. 30 Jahre lang war er freier Mitarbeiter des Medienhauses SÜDKURIER. Als Heimatreporter hat er die Kontakte zu den Vereinen und der Bevölkerung von Hürrlingen und Umgebung auf besondere Weise gepflegt. Es war ihm sehr wichtig, dass in der Zeitung über die Heimat berichtet wird.

In den Anfangsjahren hat er die Fotos selber entwickelt und auch oft die Berichte nach Waldshut gefahren, damit sie der Redaktion rechtzeitig vorlagen. Noch im hohen Alter hat er sich in die Computertechnik und die digitale Bildübermittlung eingearbeitet und sehr gerne mit der digitalen Foto- und Pressearbeit gearbeitet. Auch nach seiner aktiven Zeit als Heimatreporter war er an der Berichterstattung immer sehr interessiert.