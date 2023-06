Die Naturparkschule Birkendorf verfügt nun über Juniorhelfer. In Kooperation mit dem DRK-Ortsverein Schlüchttal wurden diese ausgebildet. 17 Kinder aus der dritten Klasse und 20 Kinder aus der vierten Klasse, aufgeteilt in vier Gruppen, wurden von Juniorhelfer-Trainerin Verena Gamper vom DRK-Ortsverein Schlüchttal seit September 2022 jeden Donnerstag spielerisch und kindgerecht an ausgewählte Elemente der Ersten Hilfe herangeführt. Die Kinder haben ihr erworbenes Wissen bereits mehrmals, wie zum Beispiel beim Fest Carpe Vitam in Lauchringen, öffentlich präsentiert. Nun erhielten die Teilnehmer ihre Juniorhelfer-Urkunden.

Die Nachwuchs-Ersthelfer werden in der Naturparkschule Birkendorf vor allem jeweils zu zweit in den großen Pausen eingesetzt. Zuständig bei kleineren Blessuren und Verletzungen, die ihren Mitschülern passieren, kennzeichnen sie sich durch vom DRK gesponserte Westen oder T-Shirts. Zu ihrer Ausstattung gehört außerdem ein Rucksack mit Verbandsmaterial und eine Kühlpad-Box, die sie fachgerecht anzuwenden wissen. Oft muss aber auch nur jemand getröstet werden. Auch dies wurde in der Helfer-Ausbildung geübt, erklärt Verena Gamper. Das Erlernte wird mit den Teilnehmern weiterhin bis Schuljahresende donnerstags geübt.

Auch im kommenden Schuljahr werde der Juniorhelferkurs mit Verena Gamper in den neuen Klassen weitergeführt. „Wenn man sieht, wie die Kinder Interesse zeigen und eifrig mitmachen, macht es richtig Spaß, sie zu unterrichten“, sagt Verena Gamper. Das vermittelte Wissen könne für die Kinder auch in der Freizeit außerhalb der Schule wertvoll sein. „Wir freuen uns, dass wir jetzt Juniorhelfer*innen an der Schule haben und sehen, dass sie mit großer Freude und Stolz dabei sind“, sagte Schulleiterin Petra Isele.