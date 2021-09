von Christiane Seifried

43 selbst gebackene Kuchen und Torten gab es am Stand der Landfrauen aus Grafenhausen. Mit der Nachfrage waren die Frauen am Ende mehr als zufrieden. | Bild: Wilfried Dieckmann

Bei traumhaft schönem Spätsommerwetter zeigte sich am Sonntag der Skulpturenpark in Grafenhausen mit buntem Leben erfüllt: Mit verschiedensten regionalen Produkten und hausgemachten kulinarischen Angeboten präsentierte sich auf dem weitläufigen Gelände der Naturparkmarkt, an dem insgesamt 32 Betriebe, Aussteller und örtliche Vereine mit ihren Ständen teilnahmen. Die Flaniermeile in der über drei Hektar großen Parkanlage wurde angesichts der Corona-Pandemie zwecks klarer Besucherlenkung auf zwei Eingänge gelegt.

Coronabedingt war es nach 2020 bereits der zweite Markttag im Skulpturenpark, der unter strengen Hygieneauflagen stattfand. Die zahlreichen Besucherinnen und Besucher hatten Gelegenheit, die nachhaltige Entwicklung von Natur, Kultur und Landwirtschaft durch den Kauf von Produkten zu unterstützen. „Heimische Produkte scheinen Konjunktur zu haben“, meinte Bürgermeister Christian Behringer, der sich mit dem Marktverlauf insgesamt hochzufrieden zeigte.

Für Unterhaltung sorgten der Musikverein Grafenhausen (Bild) und die Schlüchtseemusikanten. | Bild: Wilfried Dieckmann

Der Naturparkmarkt im Skulpturenpark Grafenhausen, der von HTG-Mitarbeiterinnen der örtlichen Tourist-Information organisiert worden war, konnte trotz Corona-Pandemie stattfinden. „Wir haben ein umfangreiches Hygienekonzept ausgearbeitet, das mit Erfolg angewendet wurde“, betonte hierzu der Rathauschef. An beiden Ein- und Ausgängen waren jeweils zwei Personen stationiert, die sämtliche Besucher gemäß der 3G-Regeln, also geimpft, genesen oder getestet, überprüften. Zudem wurde jeder Marktbesucher schriftlich oder per Luca-App erfasst. In seinem positiven Resümee hatte Christian Behringer für die Arbeit der HTG-Mitarbeiterinnen nur lobende Worte. Zufrieden zeigten sich nach seinen Worten nicht nur die Besucherscharen, sondern auch die Marktbeschicker, die zum Teil sogar ausverkauft waren. „Verpflegungsstände hätte es angesichts des großen Besucherandrangs noch mehr geben können“, betonte Behringer.

Bestens lief demnach der Kuchenverkauf am Stand der Landfrauen, die Nachfrage nach Kaffee und süßen Stückchen sei enorm gewesen. Mit dem Verkauf ihrer 43 selbst gebackenen Kuchen und Torten zeigten sich die „fleißigen Bienen“ denn auch mehr als zufrieden.

Mit der Ausgabe von gefragten Getränken aller Art hatten auch die Mitglieder des Sportvereins alle Hände voll zu tun.

Das Programm Für Kurzweil sorgte das Rahmenprogramm, das sich an dem warmen Spätsommertag durchaus sehen lassen konnte: Für die musikalische Unterhaltung der Marktbesucher zeichnete zur Mittagszeit der Musikverein Grafenhausen verantwortlich, der im Schatten der Veranstaltungsarena seinen Auftritt gab. Zur Kaffeezeit wurden die Akteure der Trachtenkapelle von den Schlüchtsee-Musikanten abgelöst. Am Ernährungsbus der Naturparkschule gab es Kochkurse für die Jugend, und am nebenstehenden Infostand konnten sich Wissbegierige über die Naturparkbelange informieren. Entlang des Weges konnten Alpakas in ihrem Gehege gestreichelt werden, und angesichts der waren Temperaturen stand bei kleinen und großen Besuchern zur Erfrischung das Wassertretbecken hoch im Kurs.