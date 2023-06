Die Narrenzunft Wurzelsepp hat zum Zunftmeisterempfang des Narrentreffens in Berau um Spenden für einen sozial-karitativen Zweck anstatt der Gastgeschenke gebeten. Die Gäste entsprachen diesem Wunsch und spendeten großzügig. Der Erlös ging nun an das Projekt „Baumhaus“ des Caritasverbands Hochrhein.

Den Betrag, von der Narrenzunft auf 1000 Euro aufgerundet, überreichten Zunftmeister Sebastian Schlachter und Kassiererin Sarah Heidinger in den Räumen der Tagesstätte in Tiengen, wo die wöchentlichen Gruppenstunden für Kinder und Jugendliche stattfinden. Timo Büche und Lorena Stoll vom „Baumhaus“ Tiengen und Regina Bachmann vom „Baumhaus“ Bad Säckingen bedankten sich bei den Überbringern. Sie gaben einen Einblick in ihre Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen. Diese kommen aus dem Kreis Waldshut und werden meist durch FSJler (Freiwilliges Soziales Jahr) und Studierende zur Tagesstätte gebracht. Das Projekt wird auch ehrenamtlich mit der Übernahme von Fahrdiensten unterstützt.

Die Einrichtung besteht seit 2011 und wird von Sozialpädagogin Regina Bachmann geleitet. Es handelt sich um ein Präventivangebot, das sich an den zwei Standorten an Kinder und Jugendliche aus psychisch belasteten und suchterkrankten Familien richtet. Ausgebildete Fachkräfte der Sozialpädagogik leiten jeweils zwei Altersgruppen. In kreativer und spielerischer Weise liegt der Schwerpunkt im Themenbereich „Psychische Erkrankung und die Folgen für meine Familie und mich“. Das Projekt wird durch Pauschalfinanzierung, Kirchenmittel und Spenden finanziert, für Betroffene ist es kostenlos.

Die Einrichtung wird aus Mitteln des Jugendamts, der Kirche und durch Spenden finanziert. Der Kontakt zum „Baumhaus“ kam durch Sarah Heidinger zustande. Sie arbeitet in der Verwaltung des Caritas Verbands in Waldshut und kannte das Projekt. Erreichbar ist das „Baumhaus“ (Standorte Tiengen und Bad Säckingen) unter der Telefonnummer 07741 6869443 und per E-Mail an baumhaus@caritas-hochrhein.de.