Riedern am Wald – In der ersten Hauptversammlung nach der Neugründung der Narrenzunft Hörnli-Gaischt hat der Vorsitzende Thomas Palluch viele Informationen über die Entstehung und die Regelungen berichtet. Die Idee, den Fastnachtsverein zu gründen, entstand vor etwa drei Jahren. Ältere Einwohner erzählten Palluch vom Geist auf dem Hörnli, wo früher ein Galgenbuck gestanden haben soll. Corinna Vogt hat für den Verein die Geschichte vom Hörnli-Gaischt geschrieben.

Der Verein wurde im August 2023 ins Vereinsregister eingetragen und besteht aus 13 Aktiven. Palluch ist Vorsitzender, sein Stellvertreter ist Emanuel Palluch. Schriftführerin ist Kim Albicker, die Kasse führt Daniela Ebener-van Zalden. Christian Ebner und Dominique Kobelt sind Beisitzer. Eine Maske mit zwei Gesichtsausdrücken, grimmig und schäbig, befindet sich in Arbeit und wird zur kommenden Fastnachtssaison noch nicht fertig sein. Die Gaischter werden deshalb entsprechend der Maske geschminkt und in einheitlicher Kleidung an den Umzügen teilnehmen.

Der Vorstand legt großen Wert auf die vollständig korrekte, einheitliche Kleidung. Die Gaischter dürfen mit mindestens drei Masken außerhalb von Vereinsauftritten an Fastnachtsveranstaltungen teilnehmen. Die Hörnli-Gaischter wollen sich in den nächsten drei bis fünf Jahren präsentieren, bevor sie eine Veranstaltung organisieren. Räume für Lager oder Mitgliedertreffen werden ab dann gesucht.

Bürgermeister Tobias Gantert sicherte Unterstützung zu: „Es ist schon viel passiert und Geld geflossen, ich wünsche euch ein gutes Gelingen.“ Ortsvorsteher Albert Baumeister sieht kein Problem darin, dass es neben der Narrenzunft Hü-Ri in Riedern einen Narrenverein gibt. Im Vorfeld der Gründung fanden Gespräche zwischen dem Hörnli-Gaischt und der Narrenzunft Hü-Ri statt. Für eine Untergruppierung der Hörnli-Gaischter in der Narrenzunft Hü-Ri sind die Vereine nicht einig geworden. Die Vorstellungen sind zu unterschiedlich. Der Schwerpunkt an der Fasnacht liegt bei den Hörnli-Gaischtern in der Teilnahme an den Nachtumzügen.

Narrenfahrplan 2024: Samstag, 3. Februar, Nachtumzug in Bettmaringen, Sonntag, 4. Februar, Umzug in Schaffhausen, Freitag, 9. Februar, Nachtumzug in Erzingen, Samstag, 10. Februar, Hoorige Mess‘ in Tiengen, Sonntag, 11. Februar, Umzug in Wehr und Montag, 12. Februar, Umzug in St. Blasien.