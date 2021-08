von sk

Die Narrenzunft Galgenvögel Grafenhausen hat mit Ralf Rosa und Christoph Booz zwei neue Ehrenmitglieder. Eugen Leiber wurde für fünf Jahrzehnte Mitgliedschaft geehrt.

Zunftmeister Harald Morath ehrte Eugen Leiber für 50 Jahre Mitgliedschaft bei den Galgenvögeln. So eine Ehrung habe der Verein noch nie abhalten können. Der Zunftmeister lobte Eugen Leiber als ein Mitglied, das immer da sei – bei jedem Arbeitseinsatz, bei jedem Narrentreffen, bei jeder Fasnachtsveranstaltung. Eugen Leiber erhielt eine Urkunde.

Verdienste und Einsatz gewürdigt

Für Verdienste und Einsatz in der Narrenzunft erhielten Ralf Rosa und Christoph Booz die Ehrenmitgliedschaft der Zunft der Galgenvögel. Harald Morath überreichte die Urkunden. Darüber hinaus gab es eine Vielzahl weitere Ehrungen (siehe Infobox). Die Ehrungen durch den Verband Oberrheinischer Narrenzünfte wurden durch den Narrenvogt der Vogtei Hochschwarzwald Axel Pitschuch und dessen Stellvertreter Marco Hipfel vollzogen. Die Jahresgebühr der Mitgliedschaft wurde angehoben – Erwachsene zahlen künftig 30 Euro (bisher 20 Euro) Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren die Hälfte. Harald Morath begründete die Erhöhung mit steigenden Buskosten sowie weggebrochenen Einnahmen beim Dorffest in der Corona-Pandemie 2020/21.

St. Blasien Mit links durchs Leben Das könnte Sie auch interessieren

Obergalgenvogel Peter Fechtig legte seinen Bericht vor. Zunftschreiber Benjamin Nüßle berichtete über die beiden Vereinsjahre 2019 und 2020. Besonders einschneidend waren die gesetzlichen Reglungen in der Pandemie, die das närrische und sonstige Vereinsleben weitgehend zum Erliegen brachten. Erfreulich war für die Galgenvögel, dass sie den 2020 in abgespeckter Form als Sitzung veranstalteten Herbstkonvent in Grafenhausen 2021 erneut ausrichten dürfen. Gesucht wird eine neue Leitung des Kinderballetts. Bei den Galgenvögeln waren 2020 insgesamt 134 Hästräger aktiv. Darunter befinden sich sechs Ehrenmitglieder (Ehrenzunftmeister Wolfgang Morath sowie Ehrenmitglieder Edmund Morath, Gerhard Morath, Hartmut Frank, Ralf Rosa und Christoph Booz), zehn Narrenräte sowie zwei Obervögel.

Stühlingen Die Überschwemmung in Grimmelshofen wirkt bei der Feuerwehr Stühlingen nach Das könnte Sie auch interessieren

Bürgermeister Christian Behringer sprach nach Abstimmung in der Versammlung dem Vorstand die Entlastung aus. Bei den Wahlen wurden in den Narrenrat gewählt Kai Preiser, Michael Maier und Timo Morath. Nicht mehr zur Wahl standen Anton Metzler, Thomas Stiegeler und Stefan Metzler. Um im satzungsgemäßen Rhythmus zu bleiben, wurden für die Jahre 2020 und 2021 getrennte Wahlen abgehalten.

Ehrungen