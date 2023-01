von Elisabeth Baumeister

„Nach zweijähriger Vakanz wollen wir wieder durchstarten. Wir hoffen auf ein normales Jahr“, sagte der Vorsitzende Florian Böhler an die Besucher des Neujahrsempfangs der Narrenzunft Hü-Ri in Hürrlingen gerichtet. Auch die beiden Ortsvorsteher Albert Baumeister (Riedern) und Christoph Wehle (Hürrlingen) waren der Einladung gefolgt. Im Namen der beiden Ortschaften hat Christoph Wehle die Neujahrsgrüße überbracht und auf das neue Jahr 2023 angestoßen. „Ich hoffe, dass die Aktivitäten vom Hü-Ri auf Hochtouren laufen“, sagte Wehle.

Die Hü-Rianer sind für die Fastnachtssaison bereit. Auf dem Narrenfahrplan steht die Teilnahme am Kleggau-Narrentreffen in Eggingen und am Schlüchttal-Narrentreffen in Berau. Damit alle Mitglieder für die Teilnahme an den Umzügen ausgerüstet sind, findet am 21. Januar die Hästrägerversammlung im Hü-Ri-Lokal statt. Am 28. Januar wird auf dem Schulhof in Riedern ein Narrenbaum gestellt.

Auch die Redakteure für die Narrenzeitung, die am 4. Februar von Haus zu Haus verkauft wird, sind aktiv. Am 15. Februar werden dann die Närrinnen an der Wiiberfasnet im Gemeindehaus in Hürrlingen mit närrischem Programm und musikalischer Unterhaltung zur Hochformen auflaufen.

Am Schmutzigen Dunnschtig wird der Kindergarten in Riedern geschlossen und mittags werden die Hemdglunki durch die beiden Dörfer Hürrlingen und Riedern ziehen. Am Fastnachtsdienstag gibt es im Gemeindesaal in Hürrlingen mit dem Hü-Ri nochmals für die Kinder närrische Spiele und Unterhaltung. Am selben Abend wird dann die Fasnet 2023 verbrannt.

Die Narrenzunft Hü-Ri ist Mitglied bei der Narrenvereinigung Kleggau. Die beiden Vorsitzenden sind Florian Böhler und Veronika Gromann. Der Hü-Ri hat 68 aktive, 28 passive Mitglieder und fünf Ehrenmitglieder sowie einen Ehrenpräsidenten.