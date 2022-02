von Wilfried Dieckmann

Beim Wirtschaftsplan der Eigenbetriebe Nahwärme- und Wasserversorgung Grafenhausen wird das voraussichtliche Gesamtergebnis ein Minus von 27.400 Euro aufweisen. Wie Bürgermeister Christian Behringer informierte, kann in den Folgejahren aber von einem nahezu ausgeglichenen Haushalt der beiden Eigenbetriebe ausgegangen werden.

Zur Finanzierung der Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von rund 270.000 Euro vorgesehen. Davon entfallen 130.100 Euro auf die Nahwärmeversorgung und 140 800 Euro auf die Wasserversorgung. Einstimmig hat der Gemeinderat die Haushaltssatzung mit Stellenplan für das Jahr 2022 beschlossen.

Aufgrund der laufenden Zunahme von Anschlussnehmern bei der Nahwärmeversorgung wird von Gebühreneinnahmen in Höhe von 610.000 Euro (Vorjahr 604.000 Euro) ausgegangen. Demgegenüber haben sich auch die Aufwendungen für den Einkauf von Hackschnitzeln gegenüber dem Vorjahr um 5500 Euro auf nunmehr 390.800 Euro erhöht. Die Gebühreneinnahmen bei der Wasserversorgung in Höhe von 282.000 Euro liegen auf dem gleichen Niveau wie 2021. In den Folgejahren kann mit höheren Einnahmen gerechnet werden, weil die Gebühren für die öffentliche Wasserversorgung für die Jahre ab 2023 neu kalkuliert werden.

Die Nahwärmeversorgung soll im Bereich der alten Schaffhauser Straße von der Schreinerei Gatti bis hin zum landwirtschaftlichen Betrieb Heinrich Heer erweitert werden. Die Ausschreibung für die Maßnahme läuft noch bis zum 24. Februar. Im Haushalt sind 150.000 Euro eingestellt. Die Fördersumme beträgt 62.000 Euro. Für weitere Nachverdichtungen der Anschlüsse sind 50.000 Euro vorgesehen.

Für die Nahwärmezentrale Schulstraße sind Investitionen in Höhe von 45.000 Euro für die Entaschung der Hackschnitzelöfen vorgesehen. Bisher wurde die Asche von Hand entsorgt. Weiterhin sind Gelder für Überspannungsschutz sowie weitere Hausanschlüsse und Übergabestationen in der Größenordnung von 48.000 Euro eingestellt. Die Abrechnung des Zuschusses für die Erweiterung des Gewerbegebietes im Jahr 2021 in Höhe von 64.800 Euro erfolgt aber erst in diesem Jahr. Ebenso sind Rückersätze in Höhe von 15.000 Euro eingestellt.

Bei der Wasserversorgung sind für laufende Wasserrohrbrüche 50.000 Euro vorgesehen. Weiterhin ist der Neubau des Hochbehälters Staufenkopf geplant. Die Gesamtkosten werden 900.000 Euro betragen. Es wird mit einem Zuschuss in Höhe von 80 Prozent gerechnet. Es handelt sich hierbei um eine interkommunale Maßnahme, gemeinsam mit der Gemeinde Schluchsee, Ortsteil Schönenbach.