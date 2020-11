von Christiane Seifried

Für die Nabu-Fotogruppe begann das Jahr 2020 vielversprechend. Mehrweg statt Einweg! – so lautete das Thema der Jahresausstellung 2020 im Nabu-Zentrum in Birkendorf am Naturena Badesee. Bedingt durch die Corona-Pandemie, kam es aber anders, das vielversprechende Projekt musste zumindest für das laufende Jahr zu den Akten gelegt werden. „Aufgeschoben bedeutet jedoch nicht aufgehoben“, betonte Wilfried Dieckmann, Leiter der Fotogruppe.

Das Thema „nah“ sollte beim Fotografieren der zeitgenössischen Kunstwerke im Skulpturenpark in Grafenhausen umgesetzt werden. Das Foto zeigt den nördlichen Eingangsbereich mit der Skulptur „To the Light“ von Guilio V. Cerbella. | Bild: Wilfried Dieckmann

Der Naturschutzbund setzt sich für eine höhere Mehrwegquote bei Getränkeverpackungen ein. Seit Jahren werden immer weniger Getränke in Mehrwegverpackungen verkauft. Die Mehrwegquote sank im vergangenen Jahrzehnt von mehr als 70 auf weniger als 50 Prozent, Tendenz weiter fallend. Dabei sind Mehrwegflaschen laut Nabu die umweltfreundlichsten Getränkeverpackungen. Im kleinen Naturschutz-Info-Zentrum sollte das Thema Mehrweg statt Einweg durch eine Fotoausstellung der Nabu-Fotogruppe begleitet werden. Da die Staatsbrauerei Rothaus eine konsequente Linie in Sachen Mehrweg verfolgt, sollten entsprechende Aufnahmen, die auch in der Brauerei entstanden sind, im Mittelpunkt stehen. Dann aber kam das Coronavirus, das Projekt musste auf Eis gelegt werden. Sobald es die Situation zulässt, soll das Thema, das von Braumeister Ralf Krieger unterstützt wird, von den Fotografen der aktiven Gruppe wieder aufgegriffen werden.

Ein nicht ganz einfaches Jahr

Für den Leiter der Fotogruppe, Wilfried Dieckmann, war es ein nicht ganz einfaches Jahr. Das Coronavirus ließ gemeinsames Fotografieren der Aktiven nicht zu. Fotografen sind nach Dieckmanns Worten Individualisten und Einzelkämpfer, die im Regelfall mit viel Kreativität und Leidenschaft großartige Bilder fertigen.

Bei der Nabu-Fotogruppe jedoch steht gemeinsames Fotografieren im Mittelpunkt. An einem bestimmten Tag wird ein vorgegebenes Thema fotografisch bearbeitet und umgesetzt: „Somit sind Wetter- und Lichtbedingungen für jedes Mitglied der Gruppe gleich“, erklärt Wilfried Dieckmann.

Das Thema „nah“ wurde am Werk „Feeling Word“ von Viktoria Brämström fotografisch umgesetzt. | Bild: Wilfried Dieckmann

Vor wenigen Tagen und noch vor dem zweiten Lockdown haben sich einige Gruppenmitglieder im Skulpturenpark in Grafenhausen getroffen. Das Thema „nah“ sollte beim Fotografieren der zeitgenössischen Skulpturen umgesetzt werden. Dank der weitläufigen Parkanlage konnten die nötigen Abstände gemäß den Corona-Verordnungen beim Fototreff gut eingehalten werden.

