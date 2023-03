Zur Hauptversammlung der Motorradfreunde Black Forest begrüßte Präsident Michael Pfleghaar die Mitglieder beinahe vollzählig. Auch die beiden Ortsvorsteher Albert Baumeister, Riedern, und Christoph Wehle, Hürrlingen, waren gekommen. „Ich will auf die vergangenen drei Jahre nicht eingehen, sondern nach vorne blicken“, so Pfleghaar.

Die Nachwuchswerbung ist demnach eine wichtige Aufgabe für die nahe Zukunft. Herbert Duttlinger hat von einem geringen Minus in der Kasse berichtet. „Aber wir stehen ordentlich da, wir haben humane Ausgaben“, so der Kassierer. Auf der Ausgabenseite stand die Clubausfahrt, eine Spende für Corona-Schutzmasken und eine Spende in die Ukraine.

Verena Gamper ließ das Vereinsjahr Revue passieren. Am Clubhaus waren Arbeitseinsätze zu tätigen, die regelmäßigen Clubhaus-Stammtische waren gut besucht und es wurden kleinere Clubausfahrten unternommen. Der Besuch von Iron Maiden in Stuttgart war ein besonderes Highlight.

Auf dem Programm für die Zukunft stehen Familienausfahrten, die Besichtigung beim Brauschopf in Ühlingen sowie die Organisation weiterer Themenabenden. Mit der Teilnahme am Klostergartenfest im Juni will der Motorradclub in der Öffentlichkeit präsent sein und die Vereinskasse aufbessern. Die Entlastung der Vorstandschaft war die Aufgabe von Christoph Wehle. Albert Baumeister leitete die Wahlen. Einstimmig gewählt wurden Vize Robert Tröndle, Kassierer Herbert Duttlinger und Schriftführerin Verena Gamper. Albert Baumeister gratulierte den Wiedergewählten und überbrachte die Grüße von Bürgermeister Tobias Gantert.

„Die Arbeiten auf dem Dachboden des Clubhauses sind sehr gut gelaufen“, stellte Albert Baumeister fest, der sich an dieser Stelle beim Vorstand für die gute Zusammenarbeit und bei allen Motorradfreunden für die Arbeitseinsätze bedankte. „Hebet zämme und machet mit. Ich wünsche uns ein unfallfreies Jahr“, so Präsident Michael Pfleghaar abschließend.