Größere Musikauftritte absolviert der Liederkranz gezielt mit einem Kinderprojektchor, in der Regel sind das Kinder im Grundschulalter. Die Zeiten eines dauerhaften Kinderchors sind beim Liederkranz seit Langem vorbei. Die Kinder haben heutzutage viele Aktivitäten neben der Schule, berichtet der Vorsitzende Gerd Benz im Gespräch. Acht bis neun Proben seien ein überschaubarer Rahmen. Gerd Benz freut sich, dass doch so mancher junge Sänger drei oder vier Jahre dabei ist: „Wir hoffen, mit unseren Projektchören bei den Kindern die Freude am Singen zu fördern, sodass sie vielleicht später Interesse haben, dauerhaft in einem Chor zu singen.“

Johanna Zierow hatte bis 2019 die Leitung der jungen Liederkränzler inne. 2022 übernahm Seva Starko die Leitung des Kinderchors. Er ist Musiklehrer an der Grundschule Grafenhausen. 15 Kinder haben sich aktuell zum Projektchor gemeldet. Davon waren zehn Kinder schon im vergangenen Jahr dabei. Weitere Teilnehmer sind willkommen.

Termine: Die jungen Liederkränzler haben ihre einstündigen Proben donnerstags ab 14.15 Uhr im Hagehus. Der Liederkranz führt sein Jahreskonzert am Samstag, 15. Juli, auf.