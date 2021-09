von Wilfried Dieckmann

Im Schwarzwaldhaus der Sinne bietet „Kunst.Transport“ – ein Ausstellungsprojekt der Kulturinitiative Kosmos Schwarzwald – Einblick in Möglichkeiten, den Schwarzwald künstlerisch besonders darzustellen. Es ist der vierte Halt im Land. Mehr als 20 Künstler zeigen rund 60 Arbeiten. Statt einer Vernissage gab es ein Kulturgespräch bei dem Initiator Uwe Baumann, der die Besucher in einer Zeitreise durch die Schwarzwälder Kunstgeschichte führte.

Das Ausstellungsprojekt

Die Kreativschaffenden stammen aus verschiedenen Generationen und Nationen. In der Ausstellung bieten sie auf ihre jeweils eigene künstlerische Weise Impressionen und Impulse für einen zeitgenössischen, frischen und modernen Schwarzwald an. So laden die Kunstschaffenden zur Begegnung und Resonanz mit diesem Thema ein.

Die Ausstellung „Kunst.Transport – Kulturimpulse fürs Land“ im Schwarzwaldhaus der Sinne in Grafenhausen begeistert die Besucher. | Bild: Wilfried Dieckmann

„Dabei soll auch klar werden, dass Kunst geistiges Lebensmittel und besondere Inspiration für einen Kulturraum sein kann“, sagte Ideengeber Uwe Baumann. Mit „Kunst.Transport“ sei nicht nur der materielle Transport von Werken gemeint, sondern auch der geistige Transport von Gedanken und Impulsen. „Kunst hat in sich ja aus der Begegnung heraus bewegenden Charakter“, lautet die weitergehende Botschaft des Initiators der Wanderausstellung, Uwe Baumann.

Klischees

Bollenhüte, Kuckucksuhren und Kirschtorten: Sind diese Klischees der Inbegriff für den Schwarzwald? Nein, heute nicht mehr, sagte Baumann. Richtig sei vielmehr, dass der Schwarzwald als das größte deutsche Mittelgebirge eine Traumlandschaft mit hohen Touristenzahlen und seit Jahrhunderten aufgeladen mit Geschichten, Mythen und Legenden sei.

Das Kulturgespräch

Unter dem Titel „Schwarzwaldart– Kunst und ihre Wirkung gestern und heute“ fand als Auftaktveranstaltung ein Kulturgespräch statt. Kosmos Schwarzwald-Initiator Uwe Baumann nahm die Besucher mit auf eine kleine Zeitreise durch die Schwarzwälder Kunstgeschichte. Im Mittelpunkt stand die Wechselwirkung zwischen künstlerischem Schaffen und Zeitgeschichte sowie der Zeitwirkung. Baumann stellte Grundfragen zur Diskussion: Wie kam es, dass der Schwarzwald in seiner nationalen und internationalen Wahrnehmung zum Bollenhut-Land wurde? Welche Rolle spielt darin die Kunst? Welche Auswirkungen hatten Filme wie das „Schwarzwald-Mädel“ auf die Verkaufszahlen von Schwarzwälder Schinken? Welche Künstler im Schwarzwald haben ab dem 19. Jahrhundert bis heute das Bild des Schwarzwalds und dessen Wahrnehmung besonders geprägt?

Termine Die Ausstellung „Kunst.Transport – Kulturimpulse fürs Land“ ist bis Donnerstag, 7. Oktober, im Schwarzwaldhaus der Sinne Grafenhausen donnerstags bis montags, 11 bis 17 Uhr, geöffnet. Eine Führung durch die Ausstellung gibt es am Donnerstag, 30. September, um 16 Uhr. Eine vorherige Anmeldung ist nötig per E-Mail (info@schwarzwaldhausdersinne.de).

Bei diesem Kulturgespräch, das als offizielle Eröffnungsveranstaltung für die Wanderausstellung im Schwarzwaldhaus der Sinne galt, gab es, wie bei einer Vernissage auch, kleine kulinarische Häppchen, aber keinen Sekt. Passend zur Ausstellung standen Most und regionale Obstsäfte sowie Speck und Bibeleskäs im Mittelpunkt. Uwe Baumann hätte sich als Veranstalter sicherlich mehr Besucher für diesen Kulturtalk gewünscht. Seitens der Teilnehmer wäre es ebenso wünschenswert gewesen, wenn der eine oder andere Künstler sich auf den Weg zu der Auftaktveranstaltung gemacht hätte.