Der Blumenteppich kehrt zurück: Nach sechs Jahren wird in Riedern am Wald wieder das Fronleichnamsfest gefeiert. Allerdings wird der Blumenteppich in diesem Jahr nicht so üppig ausfallen wie in der Vergangenheit. Denn das Suchen von Blumen ist schwierig geworden. Durch das frühe Mähen für das Silieren gibt es nicht mehr so viele Blumen und oft sind die Wiesen schon vor Fronleichnam abgemäht.

Für das Blumenlegen der KFD Riedern ist Andrea Brandau zuständig. Sie hat ihre Gruppe an fleißigen Helferinnen zusammen. Mit den Blumen ist es allerdings in diesem Jahr schwierig, aber für kleinere Blumenteppiche machbar, sagt sie. Gemeinsam mit ihren Helferinnen wird sie versuchen, wegen der fortgeschrittenen Vegetation in Richtung Hochschwarzwald zu sammeln. Die Frauen haben Kaffeesatz getrocknet und Andrea Brandau hat zusammen mit ihrem Mann Uli ein Motiv aus Sand gelegt.

Der Kirchenweg wird gelegt, so weit das Material reicht, berichtet sie. Die Katholische Landjugend Riedern wird bei der Familie Metzler noch einmal die große Sonnenblume legen und das Motiv mit einem Rosenkranz ergänzen. Der Kirchenchor wird vor dem Altar Blumen legen.

Die Prozession wird in diesem Jahr größtenteils so aufgestellt sein wie immer. Angeführt von Kreuz und Fahne, gefolgt vom Musikverein, Kirchenchor und unter dem Himmel der Pfarrer mit der Monstranz, gefolgt von den Gläubigen. Ferienbedingt wird die Anzahl der Ministranten sehr klein sein. Die „Wieße Chind“ mit ihren Blumenkörbchen gibt es nicht mehr und die Männer, die den Himmel und die Laternen tragen, werden nicht mehr wie früher im schwarzen Anzug gekleidet sein.

Der Blick zurück: So wurde in Riedern früher Fronleichnam gefeiert

Früher wurde das Hochfest Fronleichnam vom alten Gemeinderechner Karl Gänswein morgens um 6 Uhr mit Kanonendonner angekündigt. Um diese Zeit waren alle Anwohner der Prozessionsstrecke bereits mit dem Aufbau der Altäre und dem Blumenlegen beschäftigt.

Das Abfeuern der Kanonen hat sich bis in die heutige Zeit erhalten, allerdings wird nur während der Prozession und am Schluss des Gottesdienstes beim „Te Deum“ geschossen. In diesem Jahr wird es mit Rücksicht auf die ukrainischen Mitbewohner keinen Kanonendonner geben.

Die Anwohner legten früher den Teppich

Das Blumenlegen auf dem knapp einen Kilometer langen Prozessionsweg haben jahrelang ganz selbstverständlich die Anwohner übernommen. Mitgeholfen haben auch andere Einwohner und Familienangehörige, die nicht mehr in Riedern gewohnt haben. Die Kinder haben tagelang Blumen gesucht und sich über eine Süßigkeit oder ein Taschengeld gefreut. Aber ganz ohne Stiel – darauf wurde sehr geachtet. Denn zum Legen der Motivteppiche ist das sehr wichtig, damit jede Blüte akkurat gelegt werden kann.

In vielen Bauernhäusern wurden die gepflückten Blumenköpfe auf dem Naturboden im Keller ausgelegt und immer wieder mit Wasser befeuchtet, damit sie frisch geblieben sind. Margariten, Klee, Frauenschuh, Lupinen, Tannenschösslinge und aus dem Garten die Blütenblätter der Pfingstrosen und die gezupften Schneeballen waren das Legematerial. Später kam Kaffeesatz, feiner Sand und gefärbtes Sägemehl dazu.

Seit 40 Jahren ist eine Schablone im Einsatz

Die Lege-Schablonen aus Metall, die der Schmiedemeister Albert Gänswein mit seinem Gesellen Albert Baumeister vor ungefähr 40 Jahren angefertigt hat, sind immer noch im Einsatz. An diesen eineinhalb Meter langen Schablonen können mehrere Personen gleichzeitig arbeiten.

Der ganze Prozessionsweg war immer beflaggt und vor vielen Häuser standen mit Blumen geschmückte Muttergottes- oder Herz-Jesus-Statuen. Kleine Örtlichkeiten, die nicht festtagstauglich waren, wurden mit Buchenstauden verdeckt.

Der Blick zur Wettervorhersage war jedes Jahr spannend. Bei widrigem Wetter war es manchmal schwierig, Einigkeit zu erreichen, ob die Blumen gelegt werden oder nicht. Nicht selten gab es auch „Hornigel“ (Prickeln der Nägel und Fingerspitzen vor Kälte) und Mühe bei Wind.

Nur noch zwei statt vier Altären

Familien, die das Blumenlegen nicht mehr bewerkstelligen konnten, wurden später von den Vereinen unterstützt. Ganz allmählich gab es auch Wegstrecken, die nicht mehr gelegt wurden. Durch den zunehmenden Verkehr fiel das Schmücken der Kreisstraße weg, später auch der Dorfstraße. Beibehalten wurde bis heute der Weg von der Dorfstraße zur Kirche, das hat die Frauengemeinschaft übernommen. Vor sechs Jahren waren die vier Altäre auf zwei reduziert. Einen davon hat viele Jahre der Kirchenchor an der „Schmiede“ aufgebaut. In diesem Jahr werden sie ihren Altar am „Korneli-Hüsli“ herrichten.

Die Familie Metzler baut auch in diesem Jahr wieder den Altar auf, diesmal im Hof und die Katholische Landjugend Riedern wird dort die Blumenteppiche legen. Einen dritten Altar richtet in diesem Jahr das Gemeindeteam beim Haus Ebner, ehemals Gänswein, her.