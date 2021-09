von Ursula Ortlieb

Eigentlich hatten sie zu ihrer im vergangenen Jahr neu erschienenen CD „Uf hoher See“ 15 Konzerte in ganz Baden-Württemberg auf dem Luddi-Tourplan, doch dann kam Corona. Von jetzt auf gleich wurde der Tourdampfer der Alemannenrocker ins Trockendock verbannt: Keine Konzerte, Keine Proben, 20 Monate lang.

„Gottseidank ist keiner finanziell nur von Luddi abhängig“, betont Christoph Dörflinger. Die beiden Profis in der Band, Thilo Rebmann, der im Hauptberuf an der Musikschule Südschwarzwald unterrichtet, und Martin Bürger, der für eine Apotheke nebenbei Botenfahrten tätigt, seien so glimpflich durch die schwierige Zeit gekommen.

Nichtsdestotrotz war es für die Band, die mittlerweile seit 19 Jahren weit über 300 Konzerte gespielt hat, ein herber Einschnitt gewesen. „Wenn du davor so viel Zeit miteinander verbracht hast und auf einmal so lange gar nichts mehr geht, schaust du ziemlich blöd aus der Wäsche, resümiert Manuel Dörflinger. Als Luddi dann vor zwei Wochen endlich wieder ein erstes kleines Konzert beim „Freiburger Mundartsommer“ spielen durfte, war die Vorfreude bei den Musikern dementsprechend groß. „Allerdings mussten wir bei unserer ersten Probe vor fünf Wochen erstmal schauen, ob wir das auf die Schnelle noch so hinbekommen. Immerhin sollte das Konzert für einen Radiomitschnitt aufgezeichnet werden“, kommentiert Posaunist Simon Frommherz mit einem Lachen. Doch überraschender Weise hätte es doch noch recht gut geklungen.

Einen einstündigen Zusammenschnitt dieses Konzerts mit weiteren alemannischen Mundartkünstlern kann man am Sonntag ab 21 Uhr im Radioprogramm SWR4 hören. „So still wie es die letzten Monate um uns war, so geballt kommt jetzt alles an einem Tag!“ merkt Gitarrist Jürgen Schmidt an, denn wer möchte, könne Luddi an diesem Sonntag zuerst um 19.30 Uhr auch wieder live auf der Bühne im Zirkuszelt der „Kultur-Baustelle“ Staufen im Breisgau erleben und bei der Heimfahrt im Autoradio hören. Tickets für das Luddi-Konzert in Staufen sind über www.luddi.vom im Vorverkauf erhältlich.