von Werner Steinhart

Es ist mehr als ein gewöhnliches Mülleinsammeln beim Dorfputz in Obermettingen. Bei der Dorfputzete geht es in der Steinatalgemeinde insbesondere auch um die Pflege und Instandhaltung der Anlagen und Plätze. Und dass den Obermettingern viel daran gelegen ist, beweist die Tatsache, dass mehr als 50 Personen von drei bis 94 Jahren an der Dorfputzete teilnahmen.

Ortsvorsteher Norbert Ebi fast zusammen: „Es ist mir immer eine große Freude, dass so viele Dorfbewohner und Dorfbewohnerinnen, groß und klein, an unseren Aktionen teilnehmen.“

Den Obermettinger Anlagen galt ein besonderes Augenmerk. So wurden am Rastplatz Berghaus abgestorbene Bäume entsorgt und neue gepflanzt und alle Hecken geschnitten. Die Sitzgelegenheiten wurden gereinigt und abgeschliffen. Brunnen und WC-Anlage wurden geschrubbt. Auf dem Spielplatz und bei der Wassertretstelle gab es weitere Instandsetzungsarbeiten.

Unter den Spieltürmen auf dem Spielplatz wurde ein neuer Sandkasten angelegt. Weitere Einsatzorte waren der Friedhof und die Grotte im Büchlewald. Auf dem Friedhof wurden zusätzlich Flächen eingeebnet und frisch eingesät. Die Ortseingangstafeln wurden gewartet.

Auch der Obermettinger Friedhof wurde im Zuge der Dorfputzete von Spuren des Winters gereinigt und Hecken geschnitten. | Bild: Ortschaftsverwaltung

Ein besonderes Augenmerk wird in Obermettingen auf die Ruhebänke rund um den Ort gelegt. Es gibt 18 Ruhebänke rund um den Ort. Im vergangenen Jahr wurden für die Bänke Ppatenschaften an Vereine oder Familien vergeben, die für die Pflege sorgen. „Für acht Bänke suchen wir noch Paten für die Pflege“, so der Ortsvorsteher.

Zahlreiche Saubermänner und -frauen fanden sich in Obermettingen zur Dorfputzete ein. Nach einem arbeitsreichen Nachmittag zeigt sich Obermettingen in frischem Glanz. | Bild: Ortschaftsverwaltung

Die diesjährige Dorfputzet fand in Kooperation mit der Hochschwarzwald Tourismus GmbH als Hochschwarzwälder Waldputte 2022 statt. Warnwesten, Greifzangen, Handschuhe und Sammeleimer wurden hierfür bereitgestellt.

Am Ende der Dorfputzete dankte Ortsvorsteher allen Teilnehmern für die Mithilfe, für die Bereitstellung von Maschinen und Geräten und für das harmonische Zusammenschaffen. Und so gab es einen geselligen Abschluss mit Getränken und Wurst vom Grill.