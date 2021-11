von Dorothée Kuhlmann

Mitglieder der Nabu-Ortsgruppe Grafenhausen haben das schöne Novemberwetter vor dem ersten Schneefall genutzt, um im Skulpturenpark die Weiden am Bachufer und um die Sitzgelegenheiten auszuschneiden. Wie es die Art von Weiden ist, waren diese inzwischen am Bachufer üppig gewuchert. Auch die Sitzgelegenheiten, die im Rahmen eines Künstlersymposiums geschaffen worden sind, waren von den Weiden zugewachsen.

„Coronabedingt waren keine gemeinsamen Aktionen möglich gewesen, und zusätzlich müssen wir natürlich für radikalere Schnittmaßnahmen die Vegetationszeit berücksichtigen“, erklärte Harald Nüßle, Vorsitzender der Nabu-Ortsgruppe. Als jetzt die Gelegenheit günstig war, rückten einige der Nabu-Mitglieder mit Sägen und Scheren im Skulpturenpark an. Der größte Teil der Weiden am Bachufer wurde gestutzt und ausgeschnitten. Aus einigen der Pflanzen sollen künftig Kopfweiden werden. Die Weiden um die Sitzgelegenheiten wurden ebenfalls ausgeschnitten.

Beim Schnitt von Bäumen und Sträuchern gilt es auch, einige Regeln zu beachten. Weiden vertragen einen starken Rückschnitt in der Regel gut. Werden größere Äste weggeschnitten, so sollten die Schnittränder geglättet werden, damit die Wunde sich besser schließen kann und so das Risiko von Fäulnis verringert wird. Auch muss beim sogenannten „auf den Stock Setzen“ eine Mindesthöhe von zehn bis 20 Zentimetern über dem Boden eingehalten werden. „Bei tieferem Schnitt oder auch zu häufigem Schnitt treiben die Sträucher irgendwann nicht oder nur noch schwach aus und sterben dann schlussendlich ab“, erklärt Harald Nüßle.

Hecken sind wichtige Lebensräume für viele Tierarten, gleichzeitig Windschutz, Schattenspender und halten Feuchtigkeit besser. Ein starker Rückschnitt sollte nur alle zehn bis 15 Jahre erfolgen, so der Experte. Dabei müssten immer einige Sträucher oder Einzelbäume erhalten bleiben, damit die Tiere in dem Heckenabschnitt noch ihren Lebensraum finden können.

Nach dem Schnitt fügen sich die Weiden jetzt in das Gesamtbild des Skulpturenparks ein. Es ergeben sich im Laufe der Jahreszeiten verändernde Blickwinkel und Ansichten. Gleichzeitig sind die Weiden weiterhin Lebensraum für viele Vögel und Insekten.