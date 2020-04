von Wilfried Dieckmann

„Der Applaus ist das Brot des Künstlers“, besagt ein Zitat von Publizist Johannes Gross. Obwohl Applaus für Musiker nicht ganz unwichtig ist – leben kann davon keiner. Auch nicht der Musikverein Grafenhausen, der auf Einnahmen aus musikalischen Veranstaltungen dringend angewiesen ist. Weiter leisten Altpapiersammlungen zum wirtschaftlichen Teil einen wichtigen Beitrag. Gerade in der derzeitigen schwierigen Corona-Zeit.

Damit diese wichtigen Einnahmen nicht auf der Strecke bleiben, sind die Musiker auf die Mithilfe der Mitbürger angewiesen: „Wir würden uns sehr freuen, wenn die Bevölkerung dem Verein vor allem in dieser schwierigen Situation das Altpapier bei der Holsammlung am 4. Juli zur Verfügung stellen würde“, betont die Vorsitzende des Musikvereins Gloria Gänswein.

Seit dieser Woche haben die bisher wegen der Corona-Pandemie geschlossenen Recyclinghöfe im Landkreis Waldshut wieder geöffnet. Damit kommt der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft dem Wunsch vieler entgegen, die in der aktuellen Lage zu Hause sind und die Zeit nutzen, um ihr Zuhause aufzuräumen oder im Garten zu arbeiten. Und genau diese Tatsache bereitet den Verantwortlichen des Musikvereins Sorgen. Das Altpapier, das normalerweise dem Musikverein bei Sammelaktionen zur Verfügung gestellt wird, könnte möglicherweise in den Altpapiercontainer auf dem Recyclinghof wandern.

Wegen der Corona-Pandemie hatte der Musikverein die geplante Altpapierholsammlung am 17. April abgesagt. „Wir sind damit der dringenden Empfehlung des Landratsamtes gefolgt, um Vereinsmitglieder und Bevölkerung gleichermaßen zu schützen“, erläuterte Gloria Gänswein. „Wir würden uns sehr freuen, wenn die Bevölkerung dem Verein in dieser schwierigen Situation trotzdem das Altpapier zur Verfügung stellt“, so Gloria Gänswein weiter.

Ersatz für Auftritte? Wegen der Corona-Krise versiegen dem Musikverein Einnahmequellen, die durch nichts kompensiert werden können. So musste die „90er Fete in der Schwarzwaldhalle“ am 30. April abgesagt werden. Auch wurden HTG-Kurkonzerte ersatzlos gestrichen. Ob das Dorffest oder der „Summer of Love“ im Skulpturenpark in diesem Jahr stattfinden können, steht in den Sternen. Gloria Gänswein geht jedoch davon aus, dass es auch hier angesichts der Großveranstaltung eine Absage geben wird. „Auch das Mai-Wecken am Morgen des 1. Mai kann leider nicht stattfinden“, informierte Gloria Gänswein. Dirigentin Karola Bächle von der Bläserjugend und Dirigent Stefan Kunzelmann, der seit seinem Start im März übrigens erst eine Probe abhalten konnte, überlegen derzeit, ob die Musiker quasi als Ersatz für die Bevölkerung alternativ kleine „Balkonkonzerte“ anbieten könnten. „Wir freuen uns schon heute darauf, wenn wir hoffentlich recht bald wieder zusammen Musik machen dürfen und so das Dorfleben bereichern können“, meinte Vorsitzende Gloria Gänswein im Gespräch.

Die nächste Sammelaktion des Vereins findet am Samstag, 4. Juli, statt. Statt einer Bringsammlung, bei der die Bevölkerung das Altpapier zu den aufgestellten Containern bringen kann, werden die Aktiven des Vereins eine Holsammlung durchführen. Hierbei muss das Altpapier gebündelt und gut sichtbar an den Straßenrand gestellt werden.

Der Verein kommt angesichts der langen Durststrecke zwischen den Sammlungen den Bürgerinnen und Bürgern entgegen: „Wenn jemand sein Altpapier gerne vorab abgeben möchte, kann sich mit uns in Verbindung setzen, also Gloria Gänswein oder Bastian Seidler“, teilt die Vorsitzende mit.