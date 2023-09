Wenn die Trachtenkapelle Berau (TKB) von 22. bis 25. September ihr 60. Erntedankfest feiert, blickt die Kapelle auch auf 50 Jahre freundschaftliche Bande mit der Musikkapelle Vorderburg aus dem Allgäu zurück. Der damalige Vorsitzende der TKB, Hansjörg Bachmann, erinnert sich an die ersten Kontakte mit den bayrischen Musikkameraden – auch an den Grund, warum die Berauer damals mit einer bayrischen Blasmusik Kontakt aufnehmen wollten.

Es war nicht nur die bayrische Blasmusik, die Berauer wollten auch einmal einen besonders zünftigen Heimatabend feiern. Die TKB-Verantwortlichen inserierten deshalb im „Allgäuer Tagblatt“. Zu ihrer Überraschung bekundeten gleich drei Kapellen ihr Interesse. Die damaligen Vorstandsmitglieder Hansjörg Bachmann, Benedikt Isele, Kurt Schwilski und Dirigent Josef Maier machten sich auf den Weg nach Vorderburg, wo die Berauer groß empfangen wurden, wie sich Hansjörg Bachmann erinnert, und bald wurden die ersten Besuche vereinbart.

Vorderburg, ein Ortsteil der Gemeinde Rettenberg im Allgäu, liegt in der Nähe von Immenstadt und Sonthofen. Neben der dortigen Musikkapelle bestanden eine Jodlergruppe und eine Plattlergruppe – alles, was die Berauer suchten. Der erste große Auftritt der Allgäuer in Berau war beim zehnten Erntedankfest vor 50 Jahren. Die gegenseitigen Kontakte und Besuche gewannen von beiden Musikkapellen in den fünf Jahrzehnten an Bedeutung und alle vier bis fünf Jahre finden zu vielen Anlässen gegenseitige Besuche statt.

Heute bestehen viele private Kontakte zu den Allgäuern, weiß Wolfgang Böhler. Der jetzige Vorsitzende Matthias Kilian war bei zwei Anlässen, dem 100-jährigen Bestehen der Musikkapelle Vorderburg und dem jährlichen Jedermannsspielen, im Allgäu. Hansjörg Bachmann erinnert sich an die Fahrt mit den Oldtimer-Traktoren vom Schwarzwald ins Allgäu, die dann auch in umgekehrter Weise stattfand. Vor wenigen Tagen wanderten die drei Berauer Musiker Valentin, Lukas und Jonatan Böhler zu Fuß nach Voderburg, wo sie nach fünf Tagen ankamen.

Ein Berauer soll nicht unerwähnt bleiben: Walter Strobl, dessen große Bühnenbilder in Berau in Ehren gehalten werden, malte zum 100-jährigen Bestehen der Vorderburger Musikkapelle ein rund sieben mal drei Meter großes Bühnenbild von Vorderburg, das heute im Saal des Gasthauses „Hirsch“ hängt. Der damalige Vorsitzende Bachmann zieht ein Fazit: „Die Beziehung ist optimal und wir haben immer schöne Erlebnisse gehabt.“

Für den Jubiläumsanlass in diesem Jahr haben 64 Vorderburger ihr Kommen angekündigt. Gemeinsam werden die beiden Musikkapellen dabei die 50 Jahre Musikerfreundschaft feiern. Zu hören sind die Vorderburger beim Heimatabend am Freitag, 22. September, ab 20 Uhr und beim Frühschoppenkonzert am Sonntag, 24. September, ab 10.30 Uhr.