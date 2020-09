von Dorothée Kuhlmann

Das Singen im Chor und das Musizieren im Orchester ist für viele Menschen eine Bereicherung in ihrem Leben. Das wird im Gespräch mit Chorleitern und Vereinsvorsitzenden der Musik- und Gesangsvereine in Grafenhausen deutlich. Es wird nach Wegen gesucht, nicht nur Proben, sondern zum Teil auch wieder Konzerte stattfinden lassen zu können. Musik ist ein wichtiger Teil in der Kultur der Gesellschaft. Diese Funktion auch weiterhin zu erhalten, ist den Mitgliedern der Musik- und Gesangsgruppen ein wichtiges Anliegen.

In der Schwarzwaldhalle in Grafenhausen probt seit einiger Zeit bereits wieder der Musikverein Grafenhausen. „Es war schon eine Umstellung mit so viel Abstand untereinander und zum Dirigenten zu spielen“, berichtet Gloria Gänswein, Vorsitzende des Musikvereins. Die Akustik in der Halle sei auch eine andere. Dirigent Stefan Kunzelmann sei weiter entfernt von seinen Musikern und müsse trotzdem jeden erreichen. „Das erfordert schon mehr Konzentration“, so Gänswein. Außerdem hören die Musiker wegen des größeren Abstandes ihr eigenes Spiel mehr. „Da hört man auch die eigenen Fehler eher“, meint Gloria Gänswein lachend. Aktuell freut sich das Orchester auf den ersten Auftritt seit Beginn der Pandemie-Beschränkungen.

Beim Naturparkmarkt am 20. September gegen 11.30 Uhr wird der Musikverein Grafenhausen im Skulpturenpark für Unterhaltung sorgen. „Wir freuen uns alle sehr auf diesen Auftritt“, sagt die Vorsitzende. Als Nächstes steht das traditionelle Jahreskonzert auf dem Plan. „Wir werden alles daran setzten, einen Weg zur Durchführung unseres Jahreskonzertes zu finden“, so Gloria Gänswein. Die Orchestermitglieder sind hoch motiviert. „Wir werden neue Wege gehen müssen, aber die Musik gehört doch zum Leben dazu“, unterstreicht Gänswein.

Die Mitglieder des Gesangvereins Liederkranz würden ebenfalls wieder sehr gerne gemeinsame Chorproben abhalten. Bedeutet der wöchentliche Probentermin doch nicht nur, gemeinsam zu singen, sondern auch in Gesellschaft zu sein. Der Vorstand und Chorleiter Thomas Stiegeler haben sich kürzlich zusammengesetzt und intensiv beraten.

„Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht“, so Vorsitzender Gerd Benz. Doch angesichts der Tatsache, dass viele der Mitglieder des Liederkranzes älter sind und somit zur Risikogruppe gehören, haben sich Vereinsvorstand und Chorleiter entschieden, dass in diesem Jahr keine Chorproben mehr stattfinden werden. „Wir haben ja auch eine Verantwortung unseren Mitgliedern gegenüber“, erklärt Gerd Benz. Das Bedauern, nicht wieder starten zu können, sei aber bei allen Beteiligten groß.

Der Kirchenchor in Grafenhausen hat bisher auch noch keine regulären Proben abgehalten. Allerdings gestaltet eine sogenannte Schola (kleine Sängergruppe, die einstimmig liturgische Gesänge vorträgt) die Gottesdienste mit. „Von der Kirchenempore aus ist das recht gut möglich“, berichtet Christoph Schlegel, Vorsitzender des Kirchenchors St. Fideles. Nach den Sommerferien möchte der Kirchenchor gern wieder mit regulären Proben beginnen. „Wir müssen hierfür noch die entsprechenden Räumlichkeiten, vielleicht in der Kirche, finden“, erklärt Christoph Schlegel. Den Chormitgliedern fehle die Gemeinschaft, so Schlegel weiter.

Weihnachtliche Klänge soll es bei Cantate Domino wieder geben, wenn auch in geändertem Rahmen. | Bild: Dorothée Kuhlmann