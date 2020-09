von Elisabeth Baumeister

Mit der Probe auf Wanderschaft hat der Musikverein Riedern am Wald in Hürrlingen bei Familie Schäfer auf dem Hof gespielt. Dabei konnten sich die Einwohner in der Nachbarschaft über ein kleines Sonntagskonzert freuen. Die Musiker haben ihre Proben bisher im Freien abgehalten, da im Probenlokal die vorgeschrieben Abstandshaltung nicht eingehalten werden kann. Zum Einsatz kam erstmals das Stand-Desinfektionsgerät , das die Firma Eliquo Stulz GmbH aus Grafenhausen dem Musikverein gespendet hat.