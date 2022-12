von Ursula Ortlieb

Nachdem wegen Krankheit etlicher Musiker das Konzert vom 11. auf den 27. Dezember verschoben werden musste, präsentierte sich die Trachtenkapelle Berau am zweiten Weihnachtsfeiertag unter der Leitung von Andreas Isele in Bestform. Nach dem ersten Stück „Nostalgia“ von Rossano Galante begrüßte Nina Höfler rund 250 Konzertbesucher in der festlich geschmückten Falkensteinhalle.

Informativ führte sie durch das abwechslungsreiche Programm, bei dem Freunde der Blasmusik voll auf ihre Kosten kamen. Stücke wie „Einberjar“ von Jeremy Bell, das musikalisch an den Mut und die Stärke gefallener Wikingersoldaten erinnern soll, folgte „Earthdance“ von Michael Sweeney. Gefühlvoll gespielt als Hymne der Verbundenheit von Mensch und Erde begeisterten die Musikerinnen und Musiker mit natürlichen Rhythmen, vermeintlich plätscherndem Wasser, Trommeln schwerer Regentropfen auf dem Dach und Zischen der Blitze. Auf kraftvolles Donner-Trommeln und Blasmusik zogen zarte Töne von Saxofon, Klarinette und Querflöten die Zuhörer in ihren Bann. Nach „Die Sage von Todten Moos“ von Markus Götz und der von Timo Dellweg komponierte Marsch „Kaiserin Sissi“ gingen die 56 Musikerinnen und Musiker in verdiente die Pause.

Der zweite Teil des Konzerts mit weiteren fünf Musikstücken wie „Avengers Endgame“ arr. von Michael Brown, Klaus Badelts „Fluch der Karibik“ arr. von John Wasson und einem Medley „Cuba Sound“, mit lateinamerikanischen Rhythmen, arr. von Giancarlo Gazzani sowie „The Greatest Showman“ arr. von Paul Murtha beendete die Trachtenkapelle das Programm mit dem letzten Höhepunkt des Abends „Moment for Morricone“ von Ennio Morricone arr. von Johan de Mej. Mit anhaltendem begeisterten Applaus forderte das Publikum zwei Zugaben. Nach dem „Konzertmarsch“ und „Viva la Vida“ beendete die Trachtenkapelle den musikalischen Teil des Abends.

Langanhaltender Applaus und zufriedene Gesichter über ein gelungenes Konzert gab es nach dem letzten Musikstück und zwei Zugaben beim Jahreskonzert der Trachtenkapelle Berau unter der Leitung von Dirigent Andreas Isele. 31 Musikerinnen und 25 Musiker boten beste Unterhaltung mit Blasmusik. Ursula Ortlieb

Matthias Kilian dankte allen, insbesondere Dirigent Andreas Isele für die intensiven, zuletzt täglichen Registerproben, die das Konzert nach langer Corona-Pause möglich gemacht hatten. Dank galt auch Gastmusiker Simon Güntert aus Ühlingen am Schlagzeug, der kurzfristig eingesprungen war. Freude drückte der Vorsitzende über acht Jungmusikerinnen und einen Jungmusiker aus, für die das Konzert eine Premiere bei den „Großen“ war.

Eine besondere Ehrung erhielt im Rahmen des Konzertabends Karlheinz Fechtig für 50-jährige aktive Mitgliedschaft, davon 25-jährige Vorstandsarbeit. Als Vorsitzender leitete er zwölf Jahre bis 2009 die Trachtenkapelle. Davor war er 14 Jahre stellvertretender Vorsitzender. Vorsitzender Matthias Kilian würdigte in seiner Laudatio die Verdienste von Karlheinz Fechtig und überreichte ihm als Zeichen der Anerkennung und Wertschätzung ein Geschenk. Ehefrau Marlies Fechtig erhielt als Dankeschön für die Unterstützung ihres Mannes ein Blumengebinde. Bezirksvorsitzender Wolfgang Frech gratulierte dem Geehrten ebenfalls und überreichte ihm stellvertretend für den Bundesblasmusikverband die Urkunde.

Die Trachtenkapelle Berau ehrte Karlheinz Fechtig für 50 Jahre aktive Mitgliedschaft und ernannte Peter Böhler zum neuen Ehrenmitglied. Von links: Peter und Gabriele Böhler, Vorsitzender der TK Berau Matthias Kilian, Bezirksvorsitzender vom Blasmusikverband Hochrhein Wolfgang Frech, Marlies und Karlheinz Fechtig.

Karlheinz Fechtig seinerseits bedankte sich für die Ehrung und betonte, dass 50 Jahre Engagement nur durch guten Zusammenhalt im Verein und Unterstützung der Musikkameradinnen und -kameraden möglich gewesen sei.

Eine völlige Überraschung war für Peter Böhler die Ernennung zum Ehrenmitglied. Matthias Kilian überreichte ihm die Ehrenurkunde und dankte im Namen der Trachtenkapelle für treue Dienste. Nach 20 Jahren schied Peter Böhler zwar berufsbedingt als Klarinettist aus, blieb aber weitere neun Jahre Schriftführer. Bis heute begleite er zuverlässig die Kapelle als Fähnrich.