Bei Kaiserwetter hat Schirmherr Bürgermeister Tobias Gantert mit dem Fassanstich das erste Klostergartenfest in Riedern am Wald eröffnen. „Für das Wetter bin ich verantwortlich, für das andere das Organisationsteam, die Vereine und der Bauhof. Es hat alles bestens funktioniert. Ich danke euch und wünsche allen ein schönes Fest.“ Dieser Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Das Fest ist ruhig abgelaufen. Es gab keine Einsätze für das diensthabende DRK. „Ein Superpublikum, die Vereine sind zufrieden. Es war super, ich bin sehr zufrieden“, sagte Ralf Reichenbach vom Orga-Team.

Für die Besucher ist viel geboten

Für die Besucher gab es ein umfangreiches Unterhaltungsprogramm. Es gab Kunst und Kultur im Kloster, Kulinarik bei den Vereinen und viel Musik. Die musikalische Einstimmung auf das Fest hat die Ühlinger Brassband Halbe Händsche bestritten.

Die Liveband Silvermans Friends aus Berau feierte ihren 30. Geburtstag beim Klostergartenfest in Riedern. | Bild: Elisabeth Baumeister

Ein weiterer Genuss war der Auftritt der Band Silvermans Friends aus Berau. Die Liveband ist 30 Jahre alt und hat im Klostergarten ein Geburtstagskonzert gegeben. „Ich freue mich heute über alle, unsere alten Fans, aber natürlich auch über neue Fans“, so Bandleader Patrick Isele.

Diese Menschen stehen hinter dem Fest Das erste Klostergartenfest fand am 24. und 25. Juni in Riedern am Wald statt. Die Schirmherrschaft hatte Bürgermeister Tobias Gantert. Zum Organisation-Team gehörten Sabine Maier, Ralf Reichenbach, Margit Rhode, Andreas Thiel und Friedrich Werner. Am Fest beteiligt waren auch zahlreiche Vereine: Motorradfreunde Mettmatal, Baumsteller Riedern, Landjugend Riedern-Hürrlingen, Orgelförderverein St. Leodegar, Theaterverein Zeitschleuse, Hegering Ühlingen, KFD Riedern, Narrenverein Hü-Ri, MV Riedern, FSV Riedern, Feuerwehrabteilung Riedern-Hürrlingen,

Der Festsonntag im Kloster begann mit einem Zeltgottesdienst, der von Pater Christoph zelebriert wurde. Im Anschluss spielte die Trachtenkapelle Rothaus im Schatten der Bäume zum Frühschoppenkonzert auf. Die Jugendkapelle Läts Fätz, eine Formation der Jungmusiker in Ausbildung, stellte ihr Können auf der Bühne im Klostergarten unter Beweis. Und mit schmissiger Blasmusik bestritte der Musikverein Geißlingen stimmungsvoll das musikalisch Nachmittagskonzert.

Mit schmissiger Blasmusik trug der Musikverein Geißlingen stimmungsvoll zur musikalischen Nachmittagsunterhaltung bei. | Bild: Elisabeth Baumeister

Auch für die Kinder war einiges geboten. Die Jungen und Mädchen ließen sich gerne als Schmetterling, Tiger und mit anderen Motiven schminken oder nutzten die Möglichkeit, zu basteln.

Die Kinder konnten sich schminken lassen, wie diese beiden als Tiger. | Bild: Elisabeth Baumeister

Ein Höhepunkt war das Bähnlefahren. Bei der Feuerwehr gab es dafür die Fahrkarten. Unermüdlich hat Zugführer Rainer Duttlinger mit seinem Lanz-Bulldog mit den Fahrgästen die Runden gedreht.

Schaffner Stefan Kudermann kontrolliert die Fahrkarte von Bürgermeister Tobias Gantert, dann geht es mit dem Zugführer Rainer Duttlinger auf seinem Lanz Bulldog auf eine Rundfahrt mit dem Bähnle. | Bild: Elisabeth Baumeister

Auf dem Selbstgemachtmarkt gab es schöne Dinge zu bestaunen und auch zu kaufen. Kunsthandwerk aus Holz, Glas, Metall, Ton und Weiden, selbst hergestellten Senf, Gewürze, Seifen, Blumenkränze, verschiedene Liköre und Dinge aus dem Klosterlädele und vieles mehr wurde angeboten.

Im vorderen barocken Pfarrgarten gab es auf dem Selbstgemacht-Markt viel Interessantes zu entdecken. | Bild: Elisabeth Baumeister

Einheimische Vereine sorgten für ein umfangreiches kulinarisches Angebot. Es gab die obligatorische Grillwurst und Pommes, aber auch Wildburger, Pesto, vegetarische Gerichte und Riesenspieße. Alle Anbieter hatten kühle Getränke parat, es gab zudem Eis und Belgische Waffeln. Beliebt war im kühlen Pfarrsaal die Kaffeestube der Frauengemeinschaft mit einer großen Auswahl an selbstgemachten Torten.

Es hat sich einmal mehr gezeigt, dass im einmaligen Ambiente innerhalb der Klostermauern von Riedern am Wald gerne und gut gefeiert wird.

Nach dem Fest folgte eine Schlussbesprechung. Dabei wird sich herausstellen, ob in ein oder in zwei Jahren wieder ein Klostergartenfest geplant wird.