von sk

Bei einem Unfall am vergangenen Mittwoch bei Riedern ist ein Motorradfahrer bei der Kollision mit einem Auto schwer verletzt worden.

An der Einmündung zur Landstraße 157 wollte ein Autofahrer nach links in Richtung Ühlingen abbiegen. Hierbei übersah er laut Polizei den von links kommenden vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer. Es kam zur Kollision, dabei wurde der Motorradfahrer schwer, seine Mitfahrerin leicht verletzt. Der schwer verletzte Motorradfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Seine Mitfahrerin wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beträgt etwa 3.500 Euro. Zur technischen Hilfeleistung war auch die Feuerwehr vor Ort.

Vor dem Motorradfahrer soll ein Auto gefahren sein, welcher nach rechts in die Kreisstraße 6500 abgebogen sei. Die Verkehrspolizei Waldshut-Tiengen (Telefon 07751/8963-0) sucht nun diesen Fahrer als Zeuge. Dieser möge sich bitte bei der Polizei melden.