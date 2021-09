von sk

Ein 66-jähriger Motorradfahrer ist am Samstag auf der L 159 tödlich verunglückt, eine weitere Motorradfahrerin wurde schwer verletzt.

Aufgrund zu hoher Geschwindigkeit kamen beide in den Gegenverkehr und kollidiert mit einem Lastwagen. Der 66-jährige Motorradfahrer starb noch an der Unfallstelle, seine Mitfahrerin wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro.