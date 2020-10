von Werner Steinhart

Begeistert flitzen die Schüler der Grundschule Berau-Brenden mit ihren neuen Fahrzeugen in den Pausen über den Schulhof. Gesponsert wurden die fünf Vehikel vom Motoradclub Berau, deren Mitglieder wissen, was schnelles Fahren bedeutet und dass es Spaß macht.

Probesitzen durften die Grundschüler auf den flotten Bikes des MCB. Bild: Werner Steinhart

Die Anschaffung wurde möglich, so Rektor Michael Weeber, durch eine großzügige Spende der Biker in Höhe von 1500 Euro. Corona bedingt konnte die Spende, die an den Förderverein der Grundschule Berau „Rabe“ adressiert ist, offiziell nicht übergeben werden.

Schnelle Motorräder und schnelle Flitzer für den Pausenhof. Der MCB fianzierte mit seiner Spende an die Grundschule die flotten Flitzer, die sich großer Beliebtheit in den Pausen erfreuen. | Bild: Werner Steinhart

Der Präsident des Motoradclubs Berau, Daniel Uhlmann, konnte jetzt auf dem Schulhof in Berau einen symbolischen Scheck an Michael Weeber, Schulleiter und Vorstandsmitglied des Fördervereins, überreichen. „Es ist richtig viel, viel Geld und es ist eine Superidee, dass ihr an uns denkt“, freute sich Weeber. Die Kinder haben an den Fahrzeugen, die Geschicklichkeit voraussetzen, eine Riesenfreude und werden ständig genutzt. Als kleine Aufmerksamkeit und Dankeschön überreichte Michael Weeber den Bikern stilgerecht „Motorenöl“, allerdings weniger für die schweren Bikes gedacht, als vielmehr für die Fahrer.

Daniel Uhlmann, seit fünf Jahren Präsident des 36 Jahre alten Motorradclubs Berau mit seinen 25 aktiven Mitgliedern, freute sich, dass die Spende in „schnelle Flitzer“ umgesetzt wurde. Die Spende an die Grundschule kam aus dem Erlös des Adventsfensters zusammen.Ob allerdings die Biker in diesem Jahr coronabedingt wieder ein Adventsfenster gestalten, ist fraglich.