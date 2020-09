von sk

Laut Polizei war der 23-Jährige gegen 13 Uhr zu schnell in eine Kurve gefahren und ist gestürzt. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Villingen geflogen. An seiner BMW entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Ein weiterer Motorrad Fahrer fuhr während den Aufräumarbeiten auf einen Mercedes auf. Der 29-jährige Honda-Fahrer wurde ins Krankenhaus nach Waldshut gebracht. An seiner Maschine entstand Schaden in Höhe von 3000 Euro, am Mercedes von 5000 Euro, so die Angaben der Polizei.