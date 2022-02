von Gregor Müller

Eine Mahnwache für die in Kusel (Rheinland-Pfalz) ermordeten Polizisten findet am kommenden Sonntag, 14.30 Uhr, in Löhningen, Gemeinde Ühlingen-Birkendorf, statt.

Täter erhalten in sozialen Netzwerken Unterstützung

„Da auf Social Media bereits Spenden für die Täter gesammelt werden, möchten wir ein Zeichen setzen, dass in unserer Gesellschaft diese Gewalt nicht toleriert wird und auch der Mord an Polizisten kein Berufsrisiko ist“, schreibt Organisatorin Ricarda Hoffmann in einer Mitteilung an die Presse.

Weiter heißt es: „Wir möchten uns also klar gegen eine solche Verrohrung aussprechen. Das Tragen einer Uniform darf nicht entmenschlichen und ebenso wenig dürfen sich Gleichgültigkeit und die Unterstützung von Mördern als ‚neue deutsche Werte‘ etablieren.“

Die Versammlung sei vom Ordnungsamt genehmigt worden. Ortsvorsteher, Bürgermeister sowie Beamte der Landes- und Bundespolizei in Waldshut-Tiengen seien eingeladen. Es wird mit etwa 15 Teilnehmern gerechnet.

Die Mahnwache findet am Sonntag, 6. Februar, um 14.30 Uhr statt. Treffpunkt ist der Dorfplatz in Löhningen. Verantwortliche Ansprechpartnerin ist Ricarda Hoffmann, erreichbar unter Telefon 0152/22 14 80 55.