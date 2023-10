Warum sollte Religionsunterricht einem für alle verbindlichen Ethikunterricht weichen? Braucht es Religion zur ganzheitlichen Selbstwerdung? Hartmut Rosa, der zuvor eine Andacht zum Thema an der Orgel begleitet hatte, diskutierte mit Pädagogen einer Tagung des Fachverbands evangelischer Religionslehrerinnen und Religionslehrer in Baden sowie des Religionspädagogischen Instituts Karlsruhe an den von ihm selbst konzipierten Exponaten im Resonanzraum im Schwarzwaldhaus der Sinne. Die Fortbildung stand unter dem Thema „Was uns berührt: Relevanz des Religionsunterrichts als Resonanzraum?“

Beispielhaft wurden Zusammenhänge der Resonanzpädagogik an den Exponaten, die künstlerisch vom Grafenhausener Bildhauer Simon Stiegeler gestaltet wurden, erlebt. Ganzheitliche Selbsterfahrungen wurden beim Besuch des Raumes im Schwarzwaldhaus der Sinne unmittelbar in das Nachdenken mit einbezogen. Bereichert wurde die Entdeckungsreise im Schwarzwaldhaus durch Impulse und Beiträge von Wolfgang Endres.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zeigten sich von den Exponaten beeindruckt. Klänge und Geräusche, die an vielen Exponaten im Mittelpunkt stehen, wurden neu entdeckt. Auch der Dunkelgang, bei dem Mut von Nöten war, stieß auf Interesse. Menschen haben keinen eigenständigen Zeitsinn: „Zeit kann man nicht sehen oder hören“, meinte eine Teilnehmerin. Sie sei aber an den Exponaten im Zeit-Raum Rätseln auf die Spur gekommen. Religion und ebenso Religionsunterricht haben nach den Worten von Hartmut Rosa auch in der heutigen Zeit einen hohen Stellenwert. Es gehe aber nicht darum, dass Religion das Leben erklärt. „Die Welterklärung der Religion ist nicht plausibler als eine andere. Es eröffnet sich aber die Möglichkeit zu einer anderen Weltbeziehung.“ Er stellte sich den Fragen der Teilnehmer und analysierte religionspädagogische Methoden.

In seinem Vortrag beleuchtete Hartmut Rosa die Resonanz und den besonderen Wert des Religionsunterrichts. Themen, die im Rahmen der Fortbildung in Kleingruppen diskutiert und erarbeitet wurden. Wolfgang Endres gab in seinem interaktiven Vortrag Impulse zur Unterrichtspraxis im Religionsunterricht.

Das Erleben der Sinne

Im Schwarzwaldhaus der Sinne schuf Hartmut Rosa in den vergangenen Jahren den Resonanzraum und den Zeit-Raum, in denen an verschiedenen Stationen die eigenen Sinne erlebt werden können. In dem Mitmachmuseum geht es etwa um die Themen Hören, Sehen, Fühlen oder Riechen. Im Obergeschoss kommen Besucher im Zeit-Raum dem Rätsel der Beschleunigung auf die Spur. Im Resonanzraum kann herausgefunden werden, was berührt oder emotional kalt lässt.

Der Soziologe und frischgebackene Ehrenbürger der Gemeinde Grafenhausen, Hartmut Rosa, kann als geistiger Vater dieses Themenbereichs bezeichnet werden. Die Organisation der Fortbildung lag schwerpunktmäßig bei Schuldekan Daniel Liske aus Waldshut-Tiengen, der auch gemeinsam mit Wolfgang Endres vom Studienhaus St. Blasien den konzeptionellen Inhalt entwickelt hat. Die Veranstaltung war mit 85 Personen sehr gut besucht.