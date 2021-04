von Elisabeth Baumeister

Die Nachricht, dass das Kloster in Rieden am Wald verkauft wird, hat bei der Bevölkerung, vor allem in den beiden Ortsteilen Riedern und Hürrlingen, Unverständnis und viele Fragen ausgelöst. Viele Bürger haben jahrelang viele Eigenleistungen für das Kloster erbracht. „Das Kloster ist nicht nur eine Immobilie, es ist vielmehr ein Ort der Begegnungen, wo viele die Wurzeln zum Glauben erfahren haben,“ so die Sprecherin des neuen Gemeindeteams, Hedwig Gamper, in der Begrüßung bei der ersten Zusammenkunft, an der auch Bürgermeister Tobias Gantert, die Ortsvorsteher Albert Baumeister (Riedern) und Christoph Wehle (Hürrlingen) und Gemeinderat Herbert Duttlinger teilnahmen.

Wutöschingen Vier Pfarrhäuser in der Seelsorgeeinheit Klettgau-Wutöschingen stehen zum Verkauf und dafür gibt es Gründe Das könnte Sie auch interessieren

Die Pfarrgemeinderäte der Pfarrei St. Leodegar fanden es äußerst wichtig, dass das Gemeindeteam in einer Sitzung offen und transparent über diese Angelegenheit informiert wird. Dabei geht es auch um die Zukunft der pastoralen Räume in Riedern. Im Gemeindeteam sind alle kirchlichen Vereinsvertreter und die Verantwortlichen vertreten, die im Kloster ihr Domizil haben.

Blick auf die finanzielle Situation

Pfarrer Eichkorn hat anhand vom Protokoll der erfolgten Gebäudeschau im September 2020 und der Gebäudekonzeption aus dem Jahr 2017 über das Kloster Riedern referiert und die finanzielle Situation erklärt. Bis zum Jahr 2002/2003 haben die Kirchengemeinden die Zuwendungen von der Erzdiözese für die kirchlichen Gebäude pro Quadratmeter erhalten.

Pfarrer Christoph Eichkorn hat im Haus des Gastes in Birkendorf die Situation des Klosters Riedern am Wald erklärt. | Bild: Elisabeth Baumeister

„Da war das Kloster Riedern ein Goldesel“, so Pfarrer Eichkorn. Die anschließenden Änderungen, dass die Zuwendungen pro Katholik bezahlt werden, ist für die Landgemeinden von großem Nachteil. Die Gebäuderückstellungen können nicht aufgebracht werden.

Ühlingen-Birkendorf In Ühlingen-Birkendorf entsteht neues Bauland Das könnte Sie auch interessieren

Die Verantwortlichen in der Pfarrgemeinde wollen mit einer Personengruppe „Zukunft Kloster Riedern“ nach Lösungen suchen. Es ist der Wunsch der örtlichen Pfarrgemeinderäte, dass sie durch einen Gebäudeausschuss unterstützt werden. Für die weiteren Gesprächsgrundlagen sollen die Betriebskosten, die in Riedern von denen anderer Gebäude in der Seelsorgeeinheit abweichen, geklärt werden; ebenso der Umfang der Kosten für die Sanierung von Keller und Dach. Auch Fragen zum Kauf des Klosters in den 70er Jahren durch die Pfarrgemeinde sollen noch genauer ergründet werden.