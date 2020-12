von Wilfried Dieckmann

Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr musste das Mitmachmuseum im Schwarzwaldhaus der Sinne in Grafenhausen aufgrund der Corona-Pandemie schließen. „Da alle Türen geschlossen waren, konnten wir neue Ideen entwickeln und für die Wiedereröffnung im neuen Jahr umsetzen“, unterstrich Museumsleiterin Kathleen Mönicke im Gespräch.

Unter anderem konnte der „Resonanz-Raum“, der inhaltlich von Professor Hartmut Rosa konzipiert wurde, mit einem neuen Exponat bereichert werden. Finanziell wurden die pandemiebedingten Investitionen und Projekte über das „Förderprogramm Neustart Kultur“ bezuschusst.

Pandemiebedingte Investitionen

Museen und andere Kultureinrichtungen sind von der Pandemie besonders hart getroffen. Um hier Abhilfe zu schaffen, hat das Staatsministerium für Kultur und Medien der Bundesregierung mit der Aktion „Neustart Kultur“ ein auf Kultur- und Medienbereiche abgestimmtes Konjunkturprogramm aufgelegt.

Im Fokus stehen dabei vor allem Kultureinrichtungen, die überwiegend kommunal oder privat finanziert werden. Leiterin Kathleen Mönicke freute sich, dass von diesem milliardenschweren Rettungs- und Zukunftsprogramm für pandemiebedingte Investitionen und Projekte auch das Schwarzwaldhaus der Sinne in Grafenhausen ein winziges Stück vom Gesamtkuchen erhalten wird. Gefördert werden nach Angaben der Museumsleiterin gesetzlich vorgeschriebene Maßnahmen wie Plexiglasscheiben, Hinweisschilder, Aufkleber für die Besucherlenkung oder technische Neuerungen zur Umsetzung der Homepage auf Handyformat.

Eine integrierte Downloadfunktion soll es künftig Lehrkräften ermöglichen, Materialien herunterzuladen, da Führungen wohl auch im nächsten Jahr nicht so schnell möglich sein werden. Angeschafft wurden auch zwei neue Bildschirme, die in die Ausstellung integriert werden sollen. Ein mobiles Gerät – ausgestattet mit einer „speziellen Soundbar“– kann bei besonderen Anlässen wie Ausstellungseröffnungen oder Veranstaltungen eingesetzt werden. Gezeigt werden sollen auch ein Videomitschnitt des Vortrags von Professor Rosa in der Schwarzwaldhalle Ende Oktober und die von der Leiterin geführten Interviews zu verschiedenen Themen. Ein weiterer Monitor wurde im Themenbereich „Bienen“ fest integriert.

Neues Exponat

Der Eingang des Themenbereichs „Resonanz“ wurde durch Umstellen von hochwertigen, handgearbeiteten Exponaten neu gestaltet. Als neues Highlight bezeichnete Kathleen Mönicke das von Planer Matthias Wild entwickelte Gerät zum Erzeugen von klangvollen Tönen. Das Gerät selber wird dabei nicht berührt.

Museumsleiterin Kathleen Mönicke präsentiert das neue Exponat im Resonanzraum. | Bild: Wilfried Dieckmann

Über eine an der Decke angebrachte Resonanzmuschel werden die von den Besuchern erzeugten Töne zusätzlich verstärkt. Ein nach den Worten der Museumsleiterin „technisches Wunderwerk“, das auf einer vom Holzbildhauer Simon Stiegeler gefertigten Säule befestigt wurde. „Wir haben die Zeit der Schließung optimal genutzt und sind auf die Wiedereröffnung gut vorbereitet“, betonte Kathleen Mönicke abschließend.