von Wilfried Dieckmann

Der Sportverein Grafenhausen (SVG) wird im nächsten Jahr 100 Jahre alt. Zu diesem Anlass hat der Verein ein „SVG Stickeralbum“ geschaffen, das einen Vorgeschmack auf das große Jubiläum geben soll. In das 44-seitige Buch müssen 269 verschiedene Sticker geklebt werden. Alben und Bildersets sind in allen Geschäften in Grafenhausen sowie an der Tankstelle erhältlich. „Ein ganz besonderes Erinnerungsstück wird geschaffen“, sagen die beiden Initiatoren Kevin Rosa und Philipp Johnston unisono.

Auf zum Sammeln Alben und Sticker-Packs sind in folgenden Geschäften und Betrieben in Grafenhausen erhältlich: Edeka-Markt Fechtig, Kaufhaus Stork, Bäckerei Sauer und Autohaus Tröndle. Preis pro Album: 5 Euro, ein Sticker-Pack mit fünf Fotos kostet 1 Euro.

In der Tat: Der Sportverein Grafenhausen kann im nächsten Jahr auf seine 100-jährige Vereinsgeschichte zurückblicken. Gegründet wurde der SV Grafenhausen am 23. Mai 1921. Somit fällt der 100. Geburtstag auf den Pfingstsonntag. In welcher Form dieses Großereignis gefeiert werden kann, steht aber angesichts der Corona-Pandemie noch in den Sternen.

Unsichere Aussichten

„Heute kann noch keiner sagen, ob wir in fünf Monaten wieder Turniere spielen können“, meinte Vorsitzender Daniel Stritt. Der Sportverein plant im Schwarzwaldhaus der Sinne eine Ausstellung, die am 16. Mai 2021 unter dem Motto „Schinderei im Buchenmoos“ eröffnet werden soll. Dabei sollen nicht nur Fotos und Plakate, sondern auch historische Utensilien gezeigt werden.

Solche Bilder müssen in passende Felder geklebt werden. | Bild: Wilfried Dieckmann

Genau dieser 100-jährige Geburtstag war für die beiden SVG-Aktiven Kevin Rosa und Philipp Johnston der Anlass, mit einem Sticker-Album ein besonderes Erinnerungsstück an dieses Jubiläum zu kreieren. Es sei nach den Worten der Organisatoren auch nicht schwer gewesen, die beiden SVG-Vorstände Daniel Stritt und Felix Gatti zu überzeugen. Bei den Sticker-Alben handelt es sich um Sammelbücher, die an Panini-Alben der 1960er Jahre erinnern.

Anfänglich wurden Alben für die Fußballweltmeisterschaften geschaffen, später auch für die Bundesliga. Viele Sportfreunde erinnern sich noch lebhaft an das damals ausgebrochene Sammelfieber. Und genau an diese Zeiten will der Sportverein Grafenhausen anknüpfen.

In dem Album mit 44 Seiten sind Platzhalter für kleine Sticker, die eingeklebt werden können, frei gehalten. Insgesamt gibt es 269 verschiedene Sticker. Darauf abgebildet sind Aktivspieler, Alte Herren, Jugendspieler von der A-Jugend bis Bambini, inklusive der jeweiligen Trainer, sowie die Aktiven aus den Spielgemeinschaften mit Berau und Bonndorf, Vorstand, Förderverein, Schiedsrichter, Clubheimwirt, ehemalige Vorstände, die Theatergruppe und verdiente Ehrenmitglieder.

Sammellust

Die Bilder selbst kann man in sogenannten Sticker-Packs erwerben. Nach und nach füllt sich so das gesamte Album. Die Bilder sind dabei nach dem Zufallsprinzip in den Sticker-Packs verteilt. Somit soll ein gewisses Sammelfieber entstehen, wobei jeder sehnsüchtig hofft, die noch fehlenden Bilder in sein eigenes Album einkleben zu können.

Das Stickeralbum bietet Platz für 269 verschiedene Sticker. | Bild: Wilfried Dieckmann

Hierzu könnten auch Tauschbörsen entstehen, bei denen Interessierte die fehlenden Bilder dann untereinander austauschen. Sämtliche Fotos für die Aktion stammen von Grafenhausens Videokünstler Manuel Seidler, produziert wurden Alben und Sticker von einer Spezialfirma aus Düsseldorf.

Abwechslung im Lockdown

Kevin Rosa und Philipp Johnston bedauern, dass angesichts der Corona-Pandemie ein gewisser Tauschcharakter, beispielsweise auf den Pausenhöfen der Schulen, verloren geht. „Keinesfalls wollen wir mit unserer Aktion die Bürger anregen, unnötigerweise in die Einkaufsläden zu stürmen, um sich die Sticker zu kaufen. Jedoch können diese ja auch bei den wöchentlich notwendigen Lebensmitteleinkäufen erworben und mitgenommen werden. Und gerade in Zeiten von Ausgangssperren, Homeoffice und langen, tristen Abenden wollen wir mit unserem Sammelalbum zum Einkleben eine willkommene Abwechslung schaffen“, betonten die beiden Aktiven im Gespräch.