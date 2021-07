von Dorothée Kuhlmann

Nach mehr als einem außergewöhnlichen Schuljahr feierten 25 Schüler der Schlüchttal-Schule in Grafenhausen ihren Schulabschluss. Die Feier auf dem Zeltplatz am Schlüchtsee hatten sich die jungen Leute redlich verdient, so der einhellige Tenor ihrer Lehrer und von Rektorin Rotraut Neubauer.

Die Preisträger Fürstabt-Gerbert-Preis für die besten Leistungen in Mathematik Fabienne Bachmann, Andreas Kolesnikov, Silas Staller und Asya Zaharinova Heinrich-Ernst-Kromer-Preis für die besten Leistungen in den Fächern Deutsch und Bildende Künste Asya Zaharinova Friedrich-Schlatter-Leistungspreis für das beste Abschlusszeugnis der Werkrealschule Asya Zaharinova Karl-Albicker-Leistungspreis für das beste Abschlusszeugnis in der Hauptschule der Schlüchttal-Schule Silas Staller

„Ein wichtiger Abschnitt in Eurem Leben ist jetzt beendet“, sagte Rektorin Rotraut Neubauer. Die Schüler übernahmen laut Neubauer in den vergangenen Monaten überaus viel Eigeninitiative und Verantwortung für sich, aber auch die Mitschüler in den Klassen. Gerade in den Zeiten von Fernunterricht und Wechselunterricht sei die gegenseitige Hilfe unter den Schülern sehr wichtig gewesen. Lehrer und Eltern seien immer wieder gefordert gewesen, alle Schüler auf diesem Weg mitzunehmen. Und wenn es in einem Fach einmal etwas nachzuholen gab, seien schon einmal Sonderstunden eingelegt worden.

Ein ganzer Tag Mathematik

„Da gab es dann einen speziellen Mathematiktag mit sechs Mathestunden am Stück“, wie Klassenlehrer Markus Koch schmunzelnd erwähnte und dieser sei begleitet gewesen von leisem Jammern seiner Schüler. „Wenn ihr nicht immer wieder so gut mitgezogen hättet, wäre dieser gute Schulabschluss nicht möglich gewesen“, so die einhellige Meinung der Klassenlehrer Katja Ruf und Markus Koch an die Schüler.

Kein Abschluss zweiter Klasse

Gegen die immer wieder in der Gesellschaft postulierte Meinung, es gebe in dieser Corona-Pandemie lediglich schlechte Schulabschlüsse, verwahrte sich Rotraut Neubauer in ihrer Ansprache doch deutlich. Es habe keine leichte Prüfung gegeben, stellte die Rektorin denn auch klar. Auch die diesmaligen Abschlussnoten seien nicht schlechter als in den vergangenen Jahren, betonte die Schulleiterin. „Ihr könnt zu Recht stolz sein auf das, was Ihr erreicht habt“, war dann auch der Tenor sämtlicher Redner an diesem doch beeindruckenden Abschlussabend.

Würdige Feier

So feierte der Abschlussjahrgang der Schlüchttalschule bei schönstem Sommerwetter in dem besonderen Rahmen des Zeltplatzes am Schlüchtsee. Mit einem lockeren kleinen Programm und viel Lachen sorgten alle Schüler für einen schönen Rahmen und eine gelöste Atmosphäre bei dieser Abschlussfeier. Und am Ende gab es dann – nach gründlicher Händedesinfizierung – mit einem ordentlichen Händedruck die ersehnten Abschlusszeugnisse und Auszeichnungen.