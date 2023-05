Zur außerordentlichen Mitgliederversammlung vom Förderverein für sozial-caritative Aufgaben St. Leodegar Riedern a. W. – Hürrlingen konnte der Vorsitzende Thomas Altmeyer Pfarrer Christoph Eichkorn, Ortsvorsteher Albert Baumeister, den bisherigen Vorstand und ganz besonders die neuen Mitglieder willkommen heißen. „Ohne eure Bereitschaft sich zu engagieren, hätten wir in Riedern keinen eigenen Sozialverein mehr.“

Vor einem halben Jahr wurde dem Verein ein neuer Name gegeben und mit einer neuen Satzung die Weichen gestellt, eigenständig und zukunftsfähig zu sein. Daran geknüpft war die Bedingung, dass sich ein neuer Vorstand findet. Als Alternative stand der Zusammenschluss mit dem Sozialverein Ühlingen im Raum. Nach einer Infoveranstaltung haben dann einige Frauen und Männer signalisiert, dass sie sich die Arbeit in einem sozialen Verein vorstellen können und baten um weitere Informationen über den Sinn und Zweck des Vereins. Thomas Altmeyer hat sich mit dem potenziellen Vorstand zusammengesetzt. „Dabei gab es viele neue Ideen und einen Tatendrang, dem Verein neues Leben einzuhauchen.“ In der außergewöhnlichen Mitgliederversammlung konnten die bisherigen Vorstandsmitglieder ihre Ämter abgeben und der neue Vorstand gewählt werden.

Margitta Gisinger hat den Kassenbericht vorgetragen. Sie hat die Kasse über Jahrzehnte geführt und Albert Baumeister, der beinahe genauso lange der Kassenprüfer war, hat ihr beste Arbeit bestätigt und für die Arbeit gedankt.

Alle Vorstandsämter waren neu zu wählen. Die Wahlleitung hat Albert Baumeister übernommen. Die neue Führungsriege setzt sich wie folgt zusammen: Sabine Moster (Vorsitzende), Thomas Palluch (stellvertretender Vorsitzender), Jaqueline Palluch (Kassiererin), Claudia Gromann (Schriftsführerin), Diana Pfleghaar und Anja Morath (beide Beisitzer) sowie den Kassenprüferinnen Lisa Reichenbach und Katharina Maurer-Frässle. Alle Kandidaten wurden einstimmig gewählt. Thomas Altmeyer hat den Neuen, die bereit sind, den Verein zu übernehmen, herzlich gedankt und ebenso dem bisherigen Vorstand für sein Engagement.