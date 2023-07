Es ist geschafft. 15 Schülerinnen und Schüler der Klasse 10 der Werkrealschule in Grafenhausen halten ihre Zeugnisse in den Händen. Ludwig Dörflinger bekommt den Heinrich-Ernst-Kromer-Preis für beste Leistungen in Deutsch und Bildender Kunst von Albert Baumeister überreicht.

Für die Schulabgängerinnen und -abgänger beginnt ein neuer Lebensabschnitt – das betonten alle Redner. Rektorin Rotraut Neubauer hob hervor, dass dieser Abschlussjahrgang in seiner Schulzeit an der Werkrealschule voll von Corona erwischt wurde. „Es war nicht einfach, in diesem wichtigen Lebensabschnitt die wichtigen neuen Erfahrungen machen zu können und eigene neue Interessen zu entdecken und zu entwickeln“, stellte Neubauer heraus. Auch die aktuelle Situation in der Welt mache den Schritt hinaus nicht gerade leicht, so die Rektorin. Sie wünscht den jungen Leuten, mit immer wieder neuen Perspektiven und Motivation ihren Weg zu gehen.

Neugierde, Wissbegier, den Mut etwas zu wagen und Hartnäckigkeit ihre Ideen zu verfolgen, das gibt Bürgermeister Christian Behringer den Schulabgängern mit auf den Weg. Mit dem Abschluss hätten die Jugendlichen ein Fundament geschaffen, auf dem sie aufbauen können, stellte der Bürgermeister heraus. Elternbeiratsvorsitzender Thomas Jäger hat die Feier lieber eine „Aufbruchfeier“ als eine Abschlussfeier genannt. „Ihr habt einen Rucksack voller Tools und Werkzeuge für die Zukunft bekommen“, so Thomas Jäger. Er ermunterte die Schulabgänger, sich von ihren Träumen und Visionen leiten zu lassen und sich das

richtige Umfeld zu suchen, in dem sie ihre Talente ausleben und wirken könnten.

Drei Schülerinnen und Schüler machten den Hauptschulabschluss, zwölf den Realschulabschluss. Zwölf Schülerinnen und Schüler werden eine Ausbildung beginnen, zwei wollen zunächst ein Freiwilliges Soziales Jahr absolvieren und für eine Abgängerin aus Grafenhausen geht es auf eine weiterführende Schule.