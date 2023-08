Ein Höhepunkt im Sommerferienprogramm der Gemeinde Ühlingen-Birkendorf sind die Wanderungen mit Eseln. Wer da mitmachen möchte, muss mit seiner Anmeldung schnell sein.

Auch in diesem Jahr waren die beiden angebotenen Eselwanderungen und auch der Zusatztermin schnell ausgebucht. Zur Eselwanderung trafen sich in Löhningen acht Kinder, denen es großen Spaß machte, mit den Eseln durch die Natur zu streifen.

Martina Alex ist seit Jahren auf Esel aller Rassen, Größen und Alters spezialisiert und diese Begeisterung überträgt sich auf die Ferienkinder.

Gespannt waren die Kinder dann, als sie mit den Eseln in Kontakt kommen konnten. Zuvor wies Martina Alex die Kinder daraufhin, leise mit den Eseln umzugehen und keine hektischen Bewegungen zu machen. Und eine Anweisung war wichtig: „ Ihr rennt mir nicht mit den Eseln, denn dann rennen alle und die Esel sind schneller als ihr“, mahnte Martina Alex.

Jetzt geht‘s gleich los. Die Esel kommen aus dem Stall und warten auf den Beginn der Wanderung. | Bild: Werner Steinhart

Esel sind sanfte Tiere. Tiere und Kinder hatten dann auch keine Berührungsängste. Gegenseitiges Vorfühlen und Beschnuppern war zunächst angesagt. „Das ist wichtig, denn der Esel sucht sich sein Kind, seine Begleitung selbst aus“, erklärte Martina Alex.

Und so hat sich beispielsweise der älteste Esel im Stall, „Joe“, mit Ferdinand arrangiert und „Leila“ fand Rebecca. Neben diesen beiden Eseln durften auch die Esel „Mary“, „Rosita“, „Elsa“, „Paula“, „Peppo“ und „Emmi“ mitwandern.

Die Eselin „Leila“ hat es Rebecca angetan, mit der sie anschließnd auf Wanderung ging.

Weiter ging es mit Halfteranlegen. Auch das schafften die meisten Ferienkinder nach Anweisung von Martina Alex allein oder mit einer kleinen Hilfe. Martina Alex standen als Helferinnen Tanja Alex und Claudia Pross zur Seite, damit alles klappt.

Und dann begann die Wanderung mit den tierischen Begleitern. Mit den ruhigen Wandergesellen konnten die Kinder entschleunigt die Natur erleben. Von Löhningen aus ging es Richtung Krenkingen, Berghaus und wieder zurück zum Stall.

Kinder und Esel hatten bei diesem erlebnisreichen Nachmittag ihren Spaß, und wenn ein tierischer Wanderbegleiter vom Weg abkam, um frisches Gras zu fressen, gehörte dies zum Erlebnis.

So macht Wandern Spaß: Kinder des Sommerferienprogramms waren mit Eseln auf Tour rund ums Steinatal. | Bild: Werner Steinhart

Gut zwei Stunden war die Gruppe unterwegs. Nach der Wanderung in Löhningen angekommen konnten die Kinder noch die Esel putzen und sich später von ihnen verabschieden.

Martina Alex besitzt schon seit Jahren Esel. Angefangen hat alles mit „Joe“, der nach mehr als 30 Jahren „ihr bester Kumpel ist“. Auch wenn der 40-Jährige inzwischen auf einem Auge blind ist, mitwandern möchte er noch immer. Heute stehen im Stall in Löhningen 14 Eselinnen und Esel – von Zwergeseln bis zu den Großeseln und dazwischen fühlt sich auch noch ein Pony wohl.