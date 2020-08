von Wilfried Dieckmann

Das Thema der Open-Air-Ausstellung 2020 in Grafenhausen lautet „Zeit im Wandel“. Sie findet dieses Mal in einer anderen Form als gewohnt statt. Aufgrund der Corona-Pandemie fertigen die teilnehmenden Künstler ihre Kunstwerke nicht gemeinsam vor Ort im Skulpturenpark an, sondern jeder für sich in seinem privaten Werkstatt- oder Atelierbereich. In der letzten Woche hat der in Italien geborene und in der Schweiz lebende Kunstmaler und Grafiker Salvatore Mainardi seine Installation „On the move“ im Park installiert.

Ein Gläschen zu viel

Ein Kunstmaler und Grafiker bei der Open-Air-Ausstellung „Zeit im Wandel“ im Skulpturenpark Grafenhausen? Eine auf den ersten Blick sicherlich interessante Kombination. Auch beim zweiten Blick steht „Interessant“ im Mittelpunkt. Interessant und spannend ist nämlich auch die Entstehung der ursprünglichen Idee des Kunstwerks, das in Grafenhausen im Park installiert wurde.

Vor mehr als 30 Jahren hatte der Künstler eines Abends nach seinen Worten ein Gläschen zu viel getrunken. „Zu meiner Frau habe ich gesagt, geh ruhig schlafen, ich gehe noch mal ins Atelier“, erzählte der Künstler im Gespräch. Er habe dann mehrere Stunden nur mit den Fingern Ton modelliert. „Am nächsten Tag habe ich mein Modell entdeckt und einen Gipsabdruck angefertigt“, erinnerte sich Mainardi. Erst nach einem Umzug in ein neu gekauftes Haus vor 20 Jahren habe er der Negativ-Gipsform wieder Beachtung geschenkt. Hiervon habe er dann in einer Kunststoffgießerei ein Positiv erstellen lassen.

Von dem entstandenen Kopf zeigte er sich begeistert: „Mensch, das habe ich gemacht!“, freute sich der Künstler. Dabei entstand die gedankliche Verbindung mit dem Menschen. Wie kann es sein, dass quasi aus einer Zelle Milliarden von Individuen entstehen. Eine Ideenassoziation, die der am Fuße des Vesuvs geborene Salvatore Mainardi umgesetzt und seither tausendfach hergestellt hat. „Auf jedem Kunstwerk von mir ist der Kopf drauf“, stellte der Künstler fest. Hat der aus Kunststoff gegossene Kopf einen Namen? Nein, meinte er – es sei einfach der Mensch, „von dem wir nicht genau wissen, wo er herkommt und warum er da ist“. Es sei auch keine Maske, sondern vielmehr ein Kopf. Die Installation im Park kann der Betrachter je nach Lichteinflüssen oder Jahreszeit immer wieder neu entdecken.

Salvatore Mainardi | Bild: Wilfried Dieckmann

Salvatore Mainardi lebt und arbeitet in der Schweiz in Buchs, wo er sein Kunstatelier regelmäßig für Interessierte öffnet. Seine Bilder, Objekte und Performances stehen unter dem Titel „People Evolution“, der Mensch und seine Entwicklung. Neben gut besuchten, regionalen Ausstellungen ist der Künstler mit seinen Werken regelmäßig an internationalen Kunstmessen, unter anderem in Salzburg, Innsbruck, Reggio Emilia, Miami und New York zu Gast. Neben Bildern und Skulpturen, bei denen er mit den unterschiedlichsten Materialien und Techniken arbeitet, entdeckte er die Performance als wichtige Ausdrucksform für sich.

Der Kunstmaler und Grafiker wurde am 17. Mai 1954 in Angri nahe Salerno und Napoli, in der fruchtbaren und kulturträchtigen Campania Felix, am Fuße des Vesuvs, geboren. In Salerno besuchte er das Kunst-Gymnasium. Im Jahr 1971 siedelte er über in die Schweiz. Seit 1977 arbeitet Salvatore Mainardi in der Nähe von Baden (AG) als Grafiker bei einem internationalen Großkonzern. „Dies erlaubt mir, mich meiner Kunst frei und unabhängig von Verkaufszahlen zu widmen“, hob er im Gespräch mit der Badischen Zeitung hervor. Darüber hinaus nutzt er die vielfältigen Synergien, die sich zwischen der Grafik und seiner Kunst ergeben. Salvatore Mainardi ist verheiratet und Vater von zwei erwachsenen Kindern.