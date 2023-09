Ühlingen-Birkendorf vor 1 Stunde

Mit einem Sieg bei einem Grümpelturnier fängt alles an, jetzt hat Birkendorf einen neuen Verein

Der Name ist kurios, die Entstehung auch: 18 Männer aus Ühlingen-Birkendorf gründen 2021 den Verein Rackelhahn. Was Fußball und Corona damit zu tun haben und was die Mitglieder für die Gemeinde machen erfahren Sie hier.