von Elisabeth Baumeister

Riedern am Wald – Zwei Frauen wurden in der Hauptversammlung der KFD Riedern am Wald aus ihren langjährigen Vorstandsämtern verabschiedet. Petra Walter hat die vielen verschiedenen Aktivitäten noch einmal Revue passieren lassen und sich im Namen der KFD bedankt.

Waltraud Böhler kam 1993 zur Katholischen Frauengemeinschaft Riedern. 1994 hat sie als Kassiererin die Arbeit im Vorstand begonnen. Als die damalige Vorsitzende 1995 erkrankte, hat sie die kommissarische Leitung des Vereins übernommen. 1996 wurde sie zur Vorsitzenden gewählt und hat dieses Amt bis 2008 ausgeübt. Seit 2008 wird der Vorstand von einem Vorstandsteam geführt. Waltraud Böhler hat das Amt der Kassiererin übernommen und wurde Sprecherin des Teams. Diese beiden Aufgaben hatte sich bis zur Hauptversammlung 2022 inne.

28 Jahre Vorstandstätigkeit – das ist ein Zeugnis für ein großes Engagement mit unzähligen Stunden im Ehrenamt. Ausflüge, Wallfahrten, Bewirtungen verschiedener Anlässe, Adventsbasare, Buchsschnitt im Pfarrgarten, Blumenteppiche an Fronleichnam und einiges mehr zählen zu den Aktivitäten, die vorbereitet werden mussten. Ebenfalls hat sie viele Andachten und Gebetsstunden vorbereitet. Ein besonderes Anliegen sei Waltraud Böhler auch die Renovierung des Ölbergs gewesen, der kleinen Gebetsstätte unter der Pfarrkirche.

Regina Wehle war seit 2008 für 14 Jahre im Vorstandsteam der Frauengemeinschaft. Bereits 2005 hat sie zum Weltgebetstag in der Singgruppe mitgesungen und ist auch heute noch dabei. Regina Wehle hat sich die Organisation der weiteren Weltgebetstage zur Aufgabe gemacht und dafür Gastsängerinnen und Lektorinnen sowie den anschließenden Hock auf das jeweilige Land bezogen, organisiert.

Beide Frauen waren sehr rege und für die Frauengemeinschaft ein großer Gewinn. Sie wurden mit einem sehr großen Applaus und einem eigens geschriebenen Danklied verabschiedet.