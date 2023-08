Schlechtes Wetter gibt es nicht, das war die Devise der Bike-Kids vom Skiclub Schlüchttal. Am 1. August haben sich elf Kinder mit ihrem Trainer Ralf Bachthaler und seiner Begleitung Désirée Bachthaler auf eine Bike-Tour vom Schlüchtsee an die „Hummelhütte“ zwischen Balzhausen und Sommerau gemacht.

Durch die gute Kooperation zwischen Schwarzwaldverein Schlüchttal und Skiclub-Schlüchttal konnte die Gruppe, dank der Unterstützung von Roland Lelonek, die Hütte vom Schwarzwaldverein Schluchsee mieten. Roland Lelonek hat die Biker auch beim Gepäcktransport unterstützt. Der geplante Start wurde zunächst in der Hoffnung, dass sich das Wetter bis zum Mittag bessert, etwas verschoben. Die Kinder starteten dann trotz Regen und erreichten die „Himmelhütte“ bei einem Wettermix aus Sonne, Wolken und Regen. Dort angekommen wurde erst einmal das Massenlager in der Hütte aufgebaut. Am späteren Abend wurde das Wetter noch schön und es konnte draußen gespielt und gegrillt werden. Am Lagerfeuer klang der Tag aus.

Ziel erreicht

Der Regen in den frühen Morgenstunden des zweiten Tages hörte zum Glück pünktlich zur Abfahrt auf. Die Bike-Tour führte über den Schwarzwald Trail, vorbei am beeindruckenden Windrad, über den Spielplatz in Rothaus und zur Tannenmühle. Die Kinder erreichten das Ziel Ühlingen abgekämpft und froh.